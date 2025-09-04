Где творил Горький и строил свои планы Ленин: однодневное приключение у Карельского перешейка

Маршрут вокруг станции Горьковское включает в себя не только природную красоту, но и глубокую историческую память.

Железнодорожная станция Горьковское расположена недалеко от Петербурга и является отличной отправной точкой для прогулок по исторически значимым местам Карельского перешейка.

Этот маршрут прекрасно подойдет для любителей природы, истории и пеших прогулок, опыт туристов это доказывает.

Дамба у СНТ «Наука и техника» — маленькое озеро с интересной историей

От станции Горьковское примерно в 1,5 километрах находится живописная дамба в садовом товариществе «Наука и техника».

Первоначально здесь, в 1877 году, появилась железнодорожная платформа Мустамяки (сейчас Горьковское), рядом с которой формировались дачные участки, пишет biblio-vyborg.ru.

Рядом строили запруду, но во время работы произошла авария — вода вышла из берегов и подтопила часть железнодорожной насыпи.

В результате работы свернули и тут сохранилось небольшое водоемное пространство, называемое Куйваярви или Сухое озеро.

Преображенская церковь в Яковлево

Следующая точка маршрута — поселок Яковлево с современной Преображенской церковью, построенной в 2009–2014 годах.

На первый взгляд он выглядит как типичный новый храм, но история этого места гораздо глубже. Ранее здесь стояла православная церковь, построенная в 1913 году к 300-летию Дома Романовых.

Церковь была разрушена пожаром в 1944 году. На стенах нового храма установлены памятные доски с фотографиями.

Стела Ленину и работы известных людей

В поселке Горьковское установлена ​​стела, посвященная Владимиру Ильичу Ленину. В 1917 году он прожил несколько дней на даче В.Д. Бонч-Бруевича, расположенной неподалеку от станции Мустамяки.

Памятный камень установлен пионерами в 1960 году и находится недалеко от жилых домов — доступ к нему свободный, пишет турист.

Рядом находится дача Максима Горького, где писатель прожил три года и где бывал и Ленин. Эти места — настоящая часть литературно-исторического наследия региона.

Экологическая тропа «Пороги реки Гладышевки»

Заключительная часть маршрута — экологическая тропа вдоль реки Гладышевки. Это место славится красивыми порогами, зелеными насаждениями и уединением с природой.