Летние прогулки по Неве продлят до ноября: даты от Комтранса

В Санкт-Петербурге официально планируют запустить навигацию 13 апреля 2026 года. Распоряжение комитета по транспорту сейчас проходит антикоррупционную проверку.
В этом сезоне водные прогулки в Северной столице продлят до середины ноября.
Документ предписывает разрешить использование водных объектов с 8:00 13 апреля 2026 года по 23:59 15 ноября 2026 года для всех видов маломерных судов.
Комитет должен уведомить судовладельцев, разместив информацию на сайтах администрации и Агентства внешнего транспорта.
Ранее в Комтрансе сообщали, что летнюю навигацию откроют в начале апреля, уточнив дату совместно с МЧС с учетом ледовой обстановки и готовности спасательных служб