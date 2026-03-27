Городовой / Город / Летние прогулки по Неве продлят до ноября: даты от Комтранса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Летние прогулки по Неве продлят до ноября: даты от Комтранса

Опубликовано: 27 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Летние прогулки по Неве продлят до ноября: даты от Комтранса
Летние прогулки по Неве продлят до ноября: даты от Комтранса
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ведомство обещало определить совместно с МЧС с учётом готовности сил безопасности на воде и ледовой обстановки.

В Санкт-Петербурге официально планируют запустить навигацию 13 апреля 2026 года. Распоряжение комитета по транспорту сейчас проходит антикоррупционную проверку.

В этом сезоне водные прогулки в Северной столице продлят до середины ноября.

Документ предписывает разрешить использование водных объектов с 8:00 13 апреля 2026 года по 23:59 15 ноября 2026 года для всех видов маломерных судов.

Комитет должен уведомить судовладельцев, разместив информацию на сайтах администрации и Агентства внешнего транспорта.

Ранее в Комтрансе сообщали, что летнюю навигацию откроют в начале апреля, уточнив дату совместно с МЧС с учетом ледовой обстановки и готовности спасательных служб

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью