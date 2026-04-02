Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Летний трафик в Петергофе: почасовая парковка вернулась с удвоенной ценой

Опубликовано: 2 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Denisov
Во время повышенного спроса такая мера позволит улучшить доступность мест на автостоянках и их оборот.

С 1 апреля на стоянках рядом с музеем-заповедником «Петергоф» вернули почасовую оплату вместо суточной.

Это решение связывают с ростом числа туристов в Санкт-Петербурге в весенне-летний сезон, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Изменения коснулись двух парковок: участка 6 на улице Прудовая и участка 3п на улице Морского Десанта.

Час парковки обойдется в 150 или 200 рублей, пояснили в ведомстве.

Такая мера призвана повысить оборачиваемость мест и их доступность в период высокого спроса. «Летний» тариф продлится до 31 октября 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
