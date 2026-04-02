Летний трафик в Петергофе: почасовая парковка вернулась с удвоенной ценой

С 1 апреля на стоянках рядом с музеем-заповедником «Петергоф» вернули почасовую оплату вместо суточной.
Это решение связывают с ростом числа туристов в Санкт-Петербурге в весенне-летний сезон, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Изменения коснулись двух парковок: участка 6 на улице Прудовая и участка 3п на улице Морского Десанта.
Час парковки обойдется в 150 или 200 рублей, пояснили в ведомстве.
Такая мера призвана повысить оборачиваемость мест и их доступность в период высокого спроса. «Летний» тариф продлится до 31 октября 2026 года.