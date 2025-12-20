Льготная ипотека для айтишников на пороге возвращения в Петербурге

Дмитрий Гусев, занимающий пост первого заместителя главы думской фракции «Справедливая Россия», выступил с предложением снова ввести льготную ипотеку для представителей IT-отрасли в Москве и Санкт-Петербурге.
По его словам, это решение станет стимулом для укрепления кадрового резерва в данной сфере.
Он отметил, что такая инициатива позволит повысить конкурентоспособность и поможет в реализации важнейших государственных задач в области цифровой экономики, а также достижения технологической независимости страны, сообщает ТАСС.
В апреле 2022 года в России были определены общие принципы выдачи субсидий для компенсации недополученных доходов по ипотечным кредитам, предоставляемым специалистам, работающим в сфере информационных технологий.
Документ федерального уровня устанавливал равные условия для всех регионов, не делая исключений для отдельных субъектов страны. Это решение действовало повсеместно, включая крупнейшие города.
В то же время, для поддержки семей с детьми появились дополнительные меры.
Например, в Санкт-Петербурге супруги, в которых с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 появится третий или следующий ребенок, смогут получить до 1 миллиона рублей на погашение жилищных займов. Перечень условий и период получения выплаты определён областными правилами.
По мнению политика, возврат льготной ипотеки для профессионалов IT-отрасли в двух крупнейших мегаполисах страны окажет значительное влияние на развитие цифрового сектора.
Такие инициативы позволяют не только закрепить уже имеющиеся кадры, но и привлекать новых специалистов.
