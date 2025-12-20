Городовой / Город / Льготная ипотека для айтишников на пороге возвращения в Петербурге
Льготная ипотека для айтишников на пороге возвращения в Петербурге

Опубликовано: 20 декабря 2025 12:30
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В Санкт-Петербурге и Москве рассматривается возможность возобновления льготной ипотеки для IT-специалистов.

Дмитрий Гусев, занимающий пост первого заместителя главы думской фракции «Справедливая Россия», выступил с предложением снова ввести льготную ипотеку для представителей IT-отрасли в Москве и Санкт-Петербурге.

По его словам, это решение станет стимулом для укрепления кадрового резерва в данной сфере.

Он отметил, что такая инициатива позволит повысить конкурентоспособность и поможет в реализации важнейших государственных задач в области цифровой экономики, а также достижения технологической независимости страны, сообщает ТАСС.

В апреле 2022 года в России были определены общие принципы выдачи субсидий для компенсации недополученных доходов по ипотечным кредитам, предоставляемым специалистам, работающим в сфере информационных технологий.

Документ федерального уровня устанавливал равные условия для всех регионов, не делая исключений для отдельных субъектов страны. Это решение действовало повсеместно, включая крупнейшие города.

В то же время, для поддержки семей с детьми появились дополнительные меры.

Например, в Санкт-Петербурге супруги, в которых с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 появится третий или следующий ребенок, смогут получить до 1 миллиона рублей на погашение жилищных займов. Перечень условий и период получения выплаты определён областными правилами.

По мнению политика, возврат льготной ипотеки для профессионалов IT-отрасли в двух крупнейших мегаполисах страны окажет значительное влияние на развитие цифрового сектора.

Такие инициативы позволяют не только закрепить уже имеющиеся кадры, но и привлекать новых специалистов.

Юлия Аликова
Город
