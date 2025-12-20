Льготная ипотека для айтишников на пороге возвращения в Петербурге

Новости по теме

Ретро-поезд, дымящий на набережной: Сортавала — идеальный кадр, который вы не найдете в путеводителях

Кадры на вес золота: названа десятка отраслей с самым высоким спросом на специалистов — и в списке есть сюрпризы

Не больницам, а разработчикам: Петербург направляет субсидии на развитие медицинских технологий

Казна ради кадра: Петербург субсидирует 29 фильмов — но только снятых в городе

Когда хищник выходит на «охоту»: в Лензоо показали редкие кадры пятнистой генеты

