Секреты петербургских киностудий: какие здания превращались в Лондон в советском «Шерлоке Холмсе»

Многие сцены, где показывался Лондон в советском многосерийном фильме о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, были сняты в Ленинграде (Петербурге).

Детская железная дорога в Озерках: узкоколейка

Очень уютное и симпатичное место запомнилось многим. Хоть и снималась там просто узкоколейная железная дорога.

Съемки на МОЖД проходили в 1980 году — на дороге снимали сцену, где главные герои прыгают на ходу из поезда.

Делать трюки на детской дороге были более безопасными из-за меньшей скорости и не сбивали график движения поездов.

Сейчас там деревья очень красиво нависают над дорогой — и летом место совсем сказочно выглядит!

Большой Охтинский мост: Нева — Темза, мост — Тауэрский

Нева стала Темзой, а мост — Тауэрским мостом. Именно тут снимали «Сокровища Агры».

Витебский вокзал: вокзал «Виктория» и Паддингтон

В фильме красивейший Витебский вокзал стал вокзалом «Виктория» и вокзалом Паддингтон в эпизодах «Смертельная схватка» и «ХХ век начинается».

Поезд с Холмсом и доктором Ватсоном отправляется с первой платформы, крайней слева.

Евангелическая больница: готика и «Смертельная схватка»

Здание из красного кирпича, построенное в стиле немецкой готики красиво само по себе.

Но особенно живописно тут осенью, с опавшими листьями: так и представляешь, как тут в тумане Холмс уходит по крышам и стенам больницы в эпизоде «Смертельная схватка».

Дача Салтыковой: «Кровавая надпись»

Многие сцены фильма «Кровавая надпись» снимались именно здесь. Сюда приезжают Холмс и Ватсон в поисках следов, оставленных убийцей, на ступеньках этого дома они вместе с инспектором Лестрейдом начинают распутывать это дело.

Внутри дома снималась кадры, где герой, которого играл Н.Караченцов, Хоуп убил Дреббера

Дача Гаусвальд: дом Ирен Адлер

В фильме это тот самый дом Ирен Адлер (эпизод «Скандал в Богемии»). Она из него выходила, туда заглядывал в окна Ватсон и туда вносили на руках Шерлока Холмса.

Как пишет «Дотошный турист», совсем недавно здание отреставрировали, и теперь оно в своем историческом облике

Особняк Фолленвейдера: дорога к дому Шолто

Белоснежный домик с башней и крышей, покрытой красной черепицей, называют «теремком».

В «Сокровищах Агры» засветилась дорога к дому Таддеуша Шолто. Холмс и Ватсон вслед за Тори бегут к калитке, мимо которой накануне ехали к Шолто.

Дом Ученых: клуб «Диоген» и дом леди Хаксли

В этом дворце снимались несколько эпизодов фильма. Там, где Холмс и Ватсон попадают в клуб «Диоген», в котором посетители не разговаривают друг с другом. Их проводят в кабинет брата Холмса Майкрофта.

И в этом же здании снимали кадры в доме леди Хаксли, у которой вымогал деньги злодей Милвертон.

Дача Бориса Владимировича: дом Рональда Адора

Здание дачи стало декорациями эпизода «Охота на тигра»: оно стало домом Рональда Адора.

Прогулка по этим местам позволяет увидеть, как Петербург превратился в Лондон на экране, и оценить мастерство советских кинематографистов.