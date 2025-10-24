Городовой / Общество / Лоукостеры, пересадки и скрытые тарифы: что важно помнить при бронировании
Лоукостеры, пересадки и скрытые тарифы: что важно помнить при бронировании

Опубликовано: 24 октября 2025 15:30
Самолет
Лоукостеры, пересадки и скрытые тарифы: что важно помнить при бронировании
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Покупка авиабилетов — дело непростое, но если знать простые правила, можно значительно сэкономить время и деньги, и сделать путешествие приятнее с самого начала.

Покупка авиабилетов — почти всегда маленький квест: хочется найти дешево, удобно и без нервов. Что поможет понять, как не облажаться с покупкой билета и где лучше искать.

Где искать билеты без проблем?

Опытные путешественники исоветуют сравнивать цены сразу у многих авиакомпаний:

  • Aviasales — подбор билетов с удобным календарём низких цен и большим выбором.

  • Яндекс.Авиабилеты — показывает много вариантов, иногда можно оплатить баллами.

  • Т-Авиа и OneTwoTrip — тоже хорошие сервисы с понятным интерфейсом.

Покупка на первом попавшемся сайте — риск переплаты. Поэтому всегда нужно сравнивать цены на нескольких площадках.

Когда лучше покупать билет?

Существует миф, что покупать билеты надо за три месяца. На деле всё сложнее:

  • Для внутренних рейсов оптимально брать билет за 6-8 недель.

  • Для международных — за 2-4 месяца, но нет гарантии.

  • Дешёвые дни вылета — вторник, среда и суббота.

  • Дорогие — пятница, воскресенье, понедельник (выходные и после выходных).

Важно использовать календарь низких цен, который показывают многие агрегаторы, чтобы ловить самые выгодные даты.

«В феврале 2025 планировала слетать в Стамбул. Хотела вылететь 15 марта — стоило 18 500₽. Глянула в календарь низких цен — вылет 13 марта стоил 13 700₽.

«Разница в два дня сэкономила мне 4 800 рублей! Просто подвинула даты немножко и всё», — пишет туристка.

Прямой рейс или с пересадками?

Прямой рейс удобнее, но часто дороже.

Пересадки могут сэкономить до 40%. Личный опыт показывает, что время для пересадки должно быть минимум 2,5–3 часа, иначе рискуете не успеть и потерять следующий рейс.

Если брать два билета отдельно, рискуете остаться без компенсаций при задержке первого перелёта.

Лоукостеры — выгода или головная боль?

Лоукостеры типа Победы предлагают дешёвые базовые билеты, но за всё дополнительное — багаж, питание, выбор места — нужно платить отдельно. Часто бывают задержки без компенсаций.

Это вариант для тех, кто летит налегке и не боится нюансов. Для комфорта и спокойствия лучше доплатить и выбрать обычную авиакомпанию.

Важные лайфхаки при покупке

  • Проверяйте email и данные внимательно, ошибка в email может привести к потере брони и нервам.

  • Сохраняйте номер брони и скриншот подтверждения.

  • Пользуйтесь картами с кэшбэком, чтобы возвращать часть денег.

  • Подписывайтесь на рассылки и акции авиакомпаний.

  • Иногда билеты ночью дешевле.

  • уточняйте иформацию про скидки и тарифы. Даже часть от невозвратного можно вернуть.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
