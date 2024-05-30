Лучше туда не соваться: худший отель в мире находится в популярном туристическом месте

Нет ничего ужаснее, чем провести свой отпуск в плохом отеле. Для многих туристов это смерти подобно. Однако есть и те, кто умышленно выбирает жуткие условия и потом кичиться этим в Сети. В Амстердаме есть самый худший хостел в мире, жить в котором просто невозможно.

Что внутри

Речь о Hans Brinker Budget Hostel. В нем всего 127 номеров и убираться там явно никто не торопится. Среди персонала нет клининга, который постирает белье или пропылесосит грязный пол. Там все с точность до наоборот. Помимо ужасной грязи, клопов и вони в отеле не работает лифт и нет горячей воды. Удивительно, но места практически всегда заполнены любопытными любителями треша.

«Я боялся, что буду разочарован и гостиница окажется лучше, чем говорится на сайте. Но все оказалось совершенно верно. Номера похожи на тюремные камеры, с шаткими старыми кроватями и металлическими шкафами, которые не закрывается должным образом», — пишут в социальных сетях довольные постояльцы.

Источник фото: Legion-Media

Полотенца горничные не стирают по одной только причине: их там и в помине нет. Гости вытираются грязными шторами и видят в этом какую-то забаву. Кроме того, перед заселением туристу обязательно выдадут документ, который он должен будет подписать. В бумаге говорится, что человек не имеет претензий к качеству оказываемых услуг, что к появившимся заболевания типа вшей, чесотки, зуда или грибка персонал не имеет никакого отношения, упоминаются и психические расстройства, которые также могут возникнуть после такого жуткого отпуска. И люди подписывают это не глядя. Цена в Hans Brinker Budget Hostel на номера разная. Она начинается от 40 евро и может доходить до 160.

История отеля

Кстати, история отеля весьма интересна. Он открылся в 1980 году, когда туристы приезжали в Нидерланды за сомнительными развлечениями. С годами люди стали жаловаться на плохие кровати, сломанные замки и ужасную еду. Народ отменял брони и владелец стал терпеть крах. Он обратился за рекламой и вместо обмана, что там все хорошо, менеджеры наоборот назвали хостел худшим в городе, сопроводив это яркими плакатами. Приезжие снова потянулись рекой. Вот такой интересный ход и помог выбраться хозяину заведения из нищеты.

Черный пиар — тоже пиар, говорят хорошие рекламодатели. Благодаря негативным отзывам и статусу самого худшего отеля в мире это место заполняется в туристический сезон быстрее, чем соседние хорошие гостиницы. Людям, видимо, нравится шокировать друзей и хвастаться, что они переночевали в столь жутком пристанище без каких-либо условий.

Источник фото: Legion-Media