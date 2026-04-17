Лунный календарь на 19-20 апреля 2026 года - какие садовые работы нужно проводить в эти дни: подробное разъяснение

При выполнении дачных работ важно ориентироваться на Лунный календарь, так как именно от этого зависит успех. Фазы Луны влияют на сокодвижение растений, их активность. Портал "Погода Mail" представил список работ на 19-20 апреля 2026 года.
19 апреля
В этот день растущая Луна будет находиться в Тельце и Близнецах. Именно 19 апреля в утреннее время можно заняться посевом зелени, многолетних цветов. Особенно хорошо сеять листовые культуры, среди которых стоит выделить шпинат, салат, кинзу, базилик.
Вторая половина дня прекрасно подходит для ухода за растениями, пикировки саженцев, а также подкормки культур.
20 апреля
В этот день растущая Луна будет находиться в Близнецах. День подойдет для посева вьющихся растений: душистого горошка, настурции, ипомеи. Для овощных культур день станет нейтральным, поэтому данные работы стоит перенести на другое время.
"Растущая Луна хорошо подходит для подкормки рассады и комнатных растений — питательные вещества активно усваиваются надземной частью. Займитесь прищипкой рассады томатов и перца", - комментирует источник.
Чему еще уделить время
Садоводам следует не забывать о прогнозах погоды, ведь важно избегать высадки и посева культур в холодные дни, при возвратных заморозках. В такие моменты лучше посвятить время защите культур, а также работе с землей.
Когда избегать работ
Дачники должны воздержаться от посева и посадок культур 17 апреля. В этот день ожидается Новолуние.
"Энергия растений минимальна, семена прорастают плохо, а пересаженные растения долго болеют и с трудом приживаются. Посвятите день планированию, заготовке посевного материала, обработке семян стимуляторами", - сообщает портал.
