Народные приметы на 18 апреля - день Федула Ветреника: на дождливое и холодное лето укажут эти суеверия

Народные приметы играли особую роль в жизни русских людей в прошлом, ведь с их помощью они умели определять даже погоду. Точность таких предсказаний была максимальной без градусников и синоптиков.
18 апреля известен как Федул Ветреник. В этот день православные люди вспоминали мучеников чтеца Феодула и дьякона Агафопода, которые были лишены своих жизней из-за веры. Наши предки внимательно следили за малейшими изменениями, которые связаны с животными, растениями и погодой.
Народные приметы на 18 апреля:
- Наблюдается теплый день с холодной ночью - к заметному потеплению.
- В небе нет ласточек - период холодов будет долгим.
- Кричит чибис - приближается хорошая погода.
- Обильно идет березовый сок - лето будет дождливым.
- Идет теплый дождь - дачники получат хороший урожай.
- Птицы свили гнезда с солнечной стороны леса - лето будет холодным.
Что нельзя делать:
- Убираться, так как есть шанс вымести везение.
- Выкидывать мусор в окна - к привлечению беды в дом.
- Ходить против направления ветра - к появлению напастей в жизни.
- Начинать новые дела, подписывать важные бумаги - все будет обречено на провал.
- Давать обещания - они точно будут нарушены.
Что можно делать в этот день
Люди открывали окна в день Федула Ветреника для проветривания. Считалось, что это поможет изгнать зло из дома. Пастухи обходили животных по кругу, делали заговор от болезней. В этот день хозяйки готовили блюда из запасов с прошлого года. Они варили супы, делали пироги, что указывало на благодарность за урожай, сообщает "Погода Mail".
Ранее портал "Городовой" рассказал о народных приметах на 17 апреля.