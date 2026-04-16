Народные приметы на 18 апреля - день Федула Ветреника: на дождливое и холодное лето укажут эти суеверия

Опубликовано: 16 апреля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Какие приметы подскажут точную погоду

Народные приметы играли особую роль в жизни русских людей в прошлом, ведь с их помощью они умели определять даже погоду. Точность таких предсказаний была максимальной без градусников и синоптиков.

18 апреля известен как Федул Ветреник. В этот день православные люди вспоминали мучеников чтеца Феодула и дьякона Агафопода, которые были лишены своих жизней из-за веры. Наши предки внимательно следили за малейшими изменениями, которые связаны с животными, растениями и погодой.

Народные приметы на 18 апреля:

  • Наблюдается теплый день с холодной ночью - к заметному потеплению.
  • В небе нет ласточек - период холодов будет долгим.
  • Кричит чибис - приближается хорошая погода.
  • Обильно идет березовый сок - лето будет дождливым.
  • Идет теплый дождь - дачники получат хороший урожай.
  • Птицы свили гнезда с солнечной стороны леса - лето будет холодным.

Что нельзя делать:

  • Убираться, так как есть шанс вымести везение.
  • Выкидывать мусор в окна - к привлечению беды в дом.
  • Ходить против направления ветра - к появлению напастей в жизни.
  • Начинать новые дела, подписывать важные бумаги - все будет обречено на провал.
  • Давать обещания - они точно будут нарушены.

Что можно делать в этот день

Люди открывали окна в день Федула Ветреника для проветривания. Считалось, что это поможет изгнать зло из дома. Пастухи обходили животных по кругу, делали заговор от болезней. В этот день хозяйки готовили блюда из запасов с прошлого года. Они варили супы, делали пироги, что указывало на благодарность за урожай, сообщает "Погода Mail".

Ранее портал "Городовой" рассказал о народных приметах на 17 апреля.

