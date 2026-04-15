Народные приметы на 17 апреля - день Иосифа Песнопевца: подскажут погоду точнее любых синоптиков

Опубликовано: 15 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Как определить погоду с помощью народных примет

Приметы всегда играли важную роль в жизни православных людей, поэтому русские люди старались к ним прислушиваться. Считалось, что это способно уберечь их от бед, а также предсказать погоду, составить примерный план действий на ближайшее время.

17 апреля считалось днем Иосифа Песнопевца. Именно тогда православные люди вспоминали сицилийского аскета из Солунского монастыря, который занимался богослужебными песнопениями в IX веке.

Погодные приметы на 17 апреля:

  • Прилетели журавли - приближается тепло.
  • На ольхе наблюдается большое количество сережек - ожидается богатый урожай овса.
  • Ольха распустила листья раньше березы - лето будет дождливым.
  • Яркое солнце указывает на хороший урожай пшеницы.
  • Облака движутся медленно - к дождю.

Что можно делать в этот день

В этот день русские люди устраивали смотрины ольхи, так как из них делались срубы для колодцев. На Руси 17 апреля кланялись журавлям и сверчкам. Считалось, что они являются борцами со злом, сообщает "Погода Mail.ru".

Что запрещено делать:

  • Охотиться и ловить рыбу - есть шанс призвать неудачу.
  • Ругаться, обижаться и планировать плохие действия против кого-либо - существовал риск привлечения несчастья.
  • Наблюдать за растениями, которые начали увядать - риск предательства любимого человека.
  • Стирать вещи, так как это могло привести к плохому настроению.

Ранее портал "Городовой" рассказал о приметах, которые связаны с мытьем полов.

Автор:
Полина Аксенова
