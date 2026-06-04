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От коротких ливней до июльского зноя: синоптик пообещал петербуржцам раскаленный воздух и тихий южный ветер

Опубликовано: 4 июня 2026 09:23
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
От коротких ливней до июльского зноя: синоптик пообещал петербуржцам раскаленный воздух и тихий южный ветер
От коротких ливней до июльского зноя: синоптик пообещал петербуржцам раскаленный воздух и тихий южный ветер
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Летняя жара пробирается к городу. 

Погода в Петербурге снова берет курс на потепление. К нам заглянул теплый атмосферный фронт. Это значит, что теплую одежду можно прятать подальше, а вот зонтик на всякий случай лучше оставить в сумке.

Что ждать от погоды сегодня?

Сегодня в городе будет довольно комфортно. Воздух прогреется до +23…+25 градусов. В Ленинградской области местами будет еще теплее — до +26, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо не будет идеально ясным. Ждем облачность с прояснениями. Во второй половине дня могут пройти небольшие дожди. В области местами возможны грозы, так что будьте внимательны, если планируете поездку за город.

Ветер дует с юго-востока, он тихий и приятный. Давление в норме, так что самочувствие должно быть в порядке.

Пятница: готовимся к настоящему зною

Завтра станет еще жарче. В пятницу дождей не обещают совсем. Ночью будет свежо (+13…+15), зато днем столбики термометров подскочат до +28 градусов.

Это отличный повод закончить рабочую неделю пораньше и выбраться на природу или ближе к воде.

Важные нюансы петербургской жары

Стоит помнить, что в Санкт-Петербурге из-за высокой влажности жара переносится тяжелее, чем в сухих регионах. Температура +28 у нас часто ощущается как все +33.

Несколько советов на ближайшие дни:

  • Солнечная активность: даже если на небе облака, индекс ультрафиолета сейчас высокий. Не забывайте про солнцезащитный крем.
  • Вода: носите с собой бутылку воды. В такую погоду организм теряет влагу быстрее.
  • Одежда: выбирайте лен или хлопок. Синтетика в «питерской бане» — не лучший вариант.

Ранее «Городовой» рассказывал, что посмотреть в Ботаническом саду Петербурга в июне.

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