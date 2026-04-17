Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербургская мэрия «оседлает» Lada Aura: 40 седанов за 108 миллионов

Опубликовано: 17 апреля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Власти Санкт-Петербурга намерены купить 40 новых седанов Lada Aura на сумму 108 млн рублей. Это подтверждают сведения с портала государственных закупок.

Стоимость каждой машины по контракту — 2,7 млн рублей. Требования к закупке: автомобили должны быть абсолютно новыми, без пробега, с черным цветом кузова и интерьера.

Заказчик — автотранспортное предприятие «Смольнинское», организатор аукциона — комитет по государственным закупкам города.

Заявки от поставщиков принимают до 27 апреля. Победителю дадут 37 рабочих дней на выполнение обязательств.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью