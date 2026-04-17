Салат "Коррида" — покоряет с первого укуса: слоёный король любого стола

Рецептом нарядного салата поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
помидоры — 300 г, крабовые палочки — 200 г, кукуруза консервированная — 200 г, сыр плавленый — 100 г, белый батон — 4 ломтика, чеснок 5-6 зубчиков, сушёные травы — по вкусу, яйцо — 1 шт., соль пол ч. л., сахар пол ч. л., горчица 1 ч. л., сок лимона 1 ст. л.
Приготовление:
Я начинаю с помидоров: нарезаю их небольшими кубиками и обязательно убираю лишнюю жидкость — удаляю семенную часть и даю стечь соку через дуршлаг. Это важно, чтобы салат потом не поплыл. Далее нарезаю крабовые палочки соломкой.
Отдельно готовлю чесночные сухарики: режу батон кубиками и подсушиваю их на сковороде или в духовке до лёгкой золотистости. Затем смешиваю с оливковым маслом, пропущенным чесноком и сушёными травами.
Теперь делаю домашний чесночный майонез: в банку наливаю растительное масло, добавляю яйцо и погружаю блендер так, чтобы желток оказался под насадкой. Взбиваю до загустения, затем добавляю соль, сахар, горчицу, лимонный сок и ещё раз пробиваю до однородности. В конце добавляю чеснок. (Можно использовать и готовый майонез, просто добавить чеснок).
Собираю салат в кольце слоями: сначала помидоры и немного майонеза, затем крабовые палочки и снова майонез, после — консервированная кукуруза. Сверху натираю плавленый сыр и посыпаю всё чесночными сухариками.
Аккуратно снимаю кольцо, украшаю зеленью и сразу подаю к столу.
Примерное время приготовления: 30 минут
