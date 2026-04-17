Больше никаких котлет: Сочные зразы с грибами и сыром на ужин - простой рецепт

Если любите котлеты, но они давно надоели, приготовьте альтернативный вариант блюда. Сочные мясные зразы с грибами и сыром смогут вас удивить, вариант приготовления предоставили на канале "Простые рецепты".
Для приготовления вкусных мясных зраз с сыром и грибами берём такие продукты:
- 800 г куриного фарша;
- 2 луковицы;
- 200 г шампиньонов;
- 100 г сыра;
- 4 ст. л. панировочных сухарей;
- специи и соль;
- масло для жарки.
Способ приготовления сочных куриных зраз с начинкой
- Лук нарезаем мелко и обжариваем на сковороде. Половину жареного лука выкладываем в фарш, добавляем специи, соль, перемешиваем.
- К оставшейся на сковороде части лука выкладываем шампиньоны, жарим, пока жидкость не выпарится.
- Сыр натираем, смешиваем с немного остывшими грибами с луком.
- Формируем из фарша зразы, в каждую вкладываем по 1 столовой ложке грибной начинки.
- Обваливаем зразы в панировочных сухарях, так они получатся румяными, с хрустящей корочкой.
- Выкладываем зразы в форму для выпечки.
- Духовой шкаф разогреваем до 180 градусов.
- Ставим в духовку зразы в форме для выпечки, готовить будем 30 минут.
- За это время сыр в начинке расплавится, фарш прожарится, а сверху образуется румяная корочка.
Вкусно подавать зразы с грибной начинкой с картофельным пюре и салатом из свежих овощей. Невероятный ужин готов, домашние точно останутся довольны и сыты.
