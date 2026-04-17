Больше никаких котлет: Сочные зразы с грибами и сыром на ужин - простой рецепт
Больше никаких котлет: Сочные зразы с грибами и сыром на ужин - простой рецепт

Опубликовано: 17 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного мясного блюда.

Если любите котлеты, но они давно надоели, приготовьте альтернативный вариант блюда. Сочные мясные зразы с грибами и сыром смогут вас удивить, вариант приготовления предоставили на канале "Простые рецепты".

Для приготовления вкусных мясных зраз с сыром и грибами берём такие продукты:

  • 800 г куриного фарша;
  • 2 луковицы;
  • 200 г шампиньонов;
  • 100 г сыра;
  • 4 ст. л. панировочных сухарей;
  • специи и соль;
  • масло для жарки.

Способ приготовления сочных куриных зраз с начинкой

  1. Лук нарезаем мелко и обжариваем на сковороде. Половину жареного лука выкладываем в фарш, добавляем специи, соль, перемешиваем.
  2. К оставшейся на сковороде части лука выкладываем шампиньоны, жарим, пока жидкость не выпарится.
  3. Сыр натираем, смешиваем с немного остывшими грибами с луком.
  4. Формируем из фарша зразы, в каждую вкладываем по 1 столовой ложке грибной начинки.
  5. Обваливаем зразы в панировочных сухарях, так они получатся румяными, с хрустящей корочкой.
  6. Выкладываем зразы в форму для выпечки.
  7. Духовой шкаф разогреваем до 180 градусов.
  8. Ставим в духовку зразы в форме для выпечки, готовить будем 30 минут.
  9. За это время сыр в начинке расплавится, фарш прожарится, а сверху образуется румяная корочка.

Вкусно подавать зразы с грибной начинкой с картофельным пюре и салатом из свежих овощей. Невероятный ужин готов, домашние точно останутся довольны и сыты.

Ранее издание рассказывало, как можно приготовить вкусную картошку с грибами на ужин, не потратив при этом много сил и времени.

Автор:
Марина Котова
