Вкусно до неприличия: салат с курицей, сыром и кукурузой — готовится быстро, а съедается в один присест

Чтобы побаловать семью и себя вкусным ужином, вовсе не обязательно устраивать танцы с бубнами. Предлагаем попробовать салат, который непременно понравится всем. Его сочность обеспечивается за счет добавления кукурузы, а процесс приготовления отличается быстротой и простотой.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г;
- Твердый сыр — 150 г;
- Консервированная кукуруза — 130 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Майонез — 120−130 г;
- Соль — по вкусу;
- Черный молотый перец — по вкусу.
1. Приготовление начинается с куриного филе: его необходимо отварить в течение 25 минут. Пока филе остывает, следует подготовить сыр, измельчив его на крупной терке.
2. Параллельно отварите яйца вкрутую, поддерживая их на огне 8 минут после закипания воды.
3. Для салата филе нарезается небольшими кусочками. Очищенные яйца также измельчаются кубиками. Все ингредиенты смешиваются, при этом важно предварительно слить жидкость из кукурузы.
4. Завершающий этап включает заправку салата майонезом, добавление соли и перца по вкусу, после чего все тщательно перемешивается.
