Лунный календарь садовода и огородника на 3 апреля 2026 года: что можно и нужно делать на даче в этот день

Какими садовыми работами лучше заняться 3 апреля

Многие дачники предпочитают при посеве семян и уходе за огородными культурами следовать лунному календарю. Ведь они знают, что сокодвижение в растениях зависит от фаз Луны. Это обусловлено гравитационным воздействием спутника Земли на растительные клетки, на 80%-95% состоящие из воды.

В какие-то дни сок устремляется к корням, в какие-то – к листьям, а в какие-то, включая Новолуние, сокодвижение и вовсе останавливается, и жизненные процессы замедляются. Поэтому если провести обрезку в этот день, то срезы будут заживать долго. Разберемся, какие дачные работы можно выполнять 3 апреля, согласно лунному календарю.

Что можно и нужно сеять

3 апреля убывающая Луна перейдет из Весов в урожайный знак Скорпиона. Поэтому в этот день стоит заняться посевом семян капусты всех видов. Работы лучше проводить во второй половине дня.

Скорпион – это один из наиболее плодородных знаков для листовых и плодовых культур. Поэтому 3 апреля можно посеять зелень, а также томаты, перцы, огурцы, баклажаны, кабачки, лук, чеснок и любые корнеплоды.

Ведь на убывающую Луну все соки растения устремляются в корни, что усиливает развитие корневой системы. Посадки вырастут мощными, крепкими и коренастыми.

Чем еще можно заняться на даче

Кроме того, можно заняться укоренением черенков, пересадкой многолетних цветов, разделением разросшихся кустов, обрезкой плодовых деревьев и кустарников, посадкой лука и чеснока, а также высадкой луковичных.

Также 3 апреля идеально подойдет для внесения органических подкормок и мульчирования грядок.

