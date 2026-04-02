К какому историческому району Санкт-Петербурга относится Удельная?

Удельная — исторический район на севере Санкт-Петербурга (Выборгский район), который сохранил атмосферу прошлого, несмотря на современную застройку. Его название связано с Департаментом уделов, управлявшим землями императорской фамилии. Сегодня Удельная — это смесь истории, природы и городской жизни, где можно найти следы разных эпох.
История
В начале XVIII века территория принадлежала казне, а в конце века была передана Департаменту уделов. В квартале между улицами Фофановой и Фотиевой располагался сквер, где в 1830-х годах построили Удельную показательную молочную ферму. При ней действовало Удельное земледельческое училище (1832–1833 годы, архитектор Х. Ф. Мейер).
После постройки железной дороги на Выборг в 1870 году Удельная стала популярной дачной местностью. В конце XIX века вдоль Фермского шоссе появились медицинские учреждения: Дом призрения душевнобольных (сейчас — Городская психиатрическая больница №3 имени И. И. Скворцова-Степанова), больница Св. Пантелеймона (позднее — Психоневрологический диспансер №2) и Приют для идиотов.
В южной части района в 1889 году возникла мастерская Я. М. Айваза, которая позже превратилась в завод «Светлана».
В 1922 году Удельная вошла в состав города.
Достопримечательности
- Удельный парк (ранее — парк Челюскинцев) основан в 1832 году. По преданию, здесь по указу Петра I выращивали корабельные сосны. Во время Великой Отечественной войны на территории парка была тыловая линия обороны — до сих пор сохранились три железобетонные огневые точки. Площадь парка — около 150 гектаров, здесь есть бельчатник.
- Железнодорожная станция Удельная — памятник архитектуры в стиле модерн, построенная в 1915 году. Расположена по адресу: Удельный проспект, 2А. С этой станции 9 августа 1917 года Владимир Ленин, скрываясь от Временного правительства, уехал в Финляндию, а 7 октября вернулся в Петроград для руководства вооружённым восстанием.
- Дом товарищества М. Е. Башкирова (проспект Энгельса, 83 и 85) — историческое здание 1903 года в стиле северного модерна. В годы блокады здесь находилась булочная, куда люди выстаивали огромные очереди за хлебом.
- Дача Михаила Калинина (проспект Энгельса, 92, лит. А) — место, где в 1917 году Владимир Ленин проводил партийные собрания, посвящённые подготовке вооружённого восстания.
- Блошиный рынок («Уделка») — один из крупнейших в Санкт-Петербурге. Расположен по адресу: Фермское шоссе, 41, корп. 1. Здесь можно найти всё — от одежды до антиквариата.