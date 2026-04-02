Петербург автоматизирует транспорт: роботы на страже депо и путей

Опубликовано: 2 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksandr Schemlyaev / Russian Look
В перспективе технологию планируется масштабировать на обслуживание остановок.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и компания «Когнитив Пилот», российский разработчик робототехники и ИИ для беспилотных систем, договорились о совместном запуске полностью автономных роботов для ухода за городской транспортной инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.

На старте роботы-коммунальные машины будут убирать закрытые участки трамвайных депо: избавлять их от снега и грязи, стричь траву, транспортировать грузы, а также охранять периметр.

В будущем технологию расширят на содержание остановок, трамвайных путей и соседних территорий.

Автор:
Юлия Аликова
