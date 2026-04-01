Когда и как сеять редис в теплице: сроки, Лунный календарь на апрель-2026, советы агронома Давыдовой

Редис - простой в выращивании корнеплод, который отлично подходит даже для тех, кто только начинает заниматься огородничеством. Он не требует сложного ухода и отличается быстрым созреванием: некоторые сорта готовы к сбору урожая уже через две-три недели после посева.
Готовность почвы
Для прорастания семян достаточно, чтобы почва прогрелась до температуры около +2…+4 градусов, считает опытный агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Молодые растения способны выдерживать небольшие заморозки до -4 градусов, а взрослые - даже до -6 градусов.
"Тем не менее, оптимальными условиями для посадки считаются температуры в диапазоне +7…+13 градусов. В этот период молодые всходы будут чувствовать себя максимально комфортно и быстро пойдут в рост", - считает эксперт.
Лунный календарь посева редиса в апреле 2026 года
Многие садоводы ориентируются на Лунный календарь, считая, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. В апреле благоприятными днями для посева редиса считаются 1, 3-8, 10, 14, 15, 18, 19, 21 и 29 числа.
Как ускорить прорастание семян
Чтобы ускорить появление урожая, семена можно заранее прорастить. Для этого их помещают в марлевый мешочек, увлажняют и кладут в теплое место, завернув в полиэтиленовый пакет. Важно регулярно проветривать пакет, чтобы семена не задохнулись, а также ежедневно промывать и перемешивать их. Посев рекомендуется проводить, когда на семенах появятся первые белые ростки.
