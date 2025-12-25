Городовой / Город / Львёнок на маникюре: петербуржец привёл хищника в зоосалон — чем все закончилось
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Львёнок на маникюре: петербуржец привёл хищника в зоосалон — чем все закончилось

Опубликовано: 25 декабря 2025 21:00
Львёнок на маникюре: петербуржец привёл хищника в зоосалон — чем все закончилось
Львёнок на маникюре: петербуржец привёл хищника в зоосалон — чем все закончилось
Городовой ру

В салоне подтвердили, что владелец львенка не оформлял предварительную запись на услугу.

В одном из петербургских салонов, предоставляющих услуги по уходу за животными, появился мужчина с просьбой подстричь когти маленькому льву, сообщает 78.ru.

Сотрудники выполнили необходимую процедуру и позднее разместили публикацию в социальных сетях, где рассказали о необычном госте. Авторы заметили:

"Ты работаешь грумером, и к тебе под вечер прилетает онлайн-запись на «когти кошки более 5 кг». И приходит лев",

— говорится в сообщении салона.

Журналистам удалось побеседовать с представителем груминг-салона. Мужчина с хищником не записывался заранее и не оставил никаких сведений о себе. Представитель салона пояснила:

К нам зашли просто с улицы, попросили подстричь когти. К нам не записывались, мы не знаем никаких данных людей. Это просто маленький львенок. Нам показалось это милым,

— рассказала сотрудница учреждения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью