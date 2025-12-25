Львёнок на маникюре: петербуржец привёл хищника в зоосалон — чем все закончилось

В одном из петербургских салонов, предоставляющих услуги по уходу за животными, появился мужчина с просьбой подстричь когти маленькому льву, сообщает 78.ru.
Сотрудники выполнили необходимую процедуру и позднее разместили публикацию в социальных сетях, где рассказали о необычном госте. Авторы заметили:
"Ты работаешь грумером, и к тебе под вечер прилетает онлайн-запись на «когти кошки более 5 кг». И приходит лев",
— говорится в сообщении салона.
Журналистам удалось побеседовать с представителем груминг-салона. Мужчина с хищником не записывался заранее и не оставил никаких сведений о себе. Представитель салона пояснила:
К нам зашли просто с улицы, попросили подстричь когти. К нам не записывались, мы не знаем никаких данных людей. Это просто маленький львенок. Нам показалось это милым,
— рассказала сотрудница учреждения.
