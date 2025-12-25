Любовь по пунктам: в Петербурге всё больше пар выбирают брачный договор

Все больше предпринимателей используют этот инструмент для сохранения своих средств в случае возможного банкротства.

В последние годы в Санкт-Петербурге наблюдается рост числа заключаемых брачных договоров, особенно среди представителей бизнеса.

Признаком этого служит постепенное сокращение числа бракоразводных дел, рассматриваемых в городских судах.

По итогам первых семи месяцев 2025 года таких дел оказалось 2,34 тысячи, год назад – 2,5 тысячи, а в 2023-м фиксировалось 2,78 тысячи случаев.

Как сообщает «Деловой Петербург», уровень заключения брачных договоров, вероятно, близок к показателям, предшествующим пандемии – около 10 тысяч соглашений ежегодно.

Участие предпринимателей в этой тенденции объясняется усилившимися рисками в финансовой сфере и стремлением защитить имущество семьи.

Растущее распространение брачных договоров среди деловых людей чаще всего связано с желанием оградить родственников от возможных претензий кредиторов по долгам супруга.

В российском законодательстве такие договоры регулируют лишь имущественные отношения супругов, не затрагивая прочие сферы совместной жизни, как это нередко показывают в зарубежных фильмах.

Тем не менее документ позволяет сторонам заранее определить, какая часть имущества перейдет к каждому из них в случае развода.

Это становится особенно актуально для бизнесменов, поскольку в ситуации расставания доли в компаниях могут быть признаны совместной собственностью, что иногда приводит к спорам за управление фирмой.

Подобные споры способны перерасти в корпоративный конфликт, связанный, например, со сменой состава собственников, потерей контроля над предприятием или даже угрозой банкротства.

Яркий пример – недавняя история вокруг крупной интернет-площадки Wildberries. В подобных ситуациях брачный договор помогает избежать многочисленных рисков и длительных судебных тяжб.

Ирина Струцкая, нотариус Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук, отмечает:

— Во-первых, теперь по совету адвокатов муж и жена часто заключают брачный договор за месяц-другой до официального расторжения брака, поскольку это более чем в два раза дешевле, нежели нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего имущества.

Данный способ урегулирования отношений становится привлекательным из-за экономии времени и средств.

Брачный договор позволяет разрешить имущественные вопросы проще, чем стандартная процедура раздела собственности через суд, где ограничиваются только совместно нажитым за период семейной жизни и требуются подтверждающие документы.

В заключаемом соглашении супруги вправе изменить режим собственности, перераспределив не только общее имущество, но и то, что ранее принадлежало каждому из них по отдельности. Причём, приводить оценку предмета раздела не обязательно.

Увеличение популярности таких соглашений специалисты объясняют главным образом выгодой и удобством процедуры.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».