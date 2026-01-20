Манты в кастрюле «как из чайханы» — сочные и ароматные: спасение для тех, кого утомили пельмени

Чтобы манты всегда получались сочными, важно помнить, что это блюдо не терпит спешки. Главный секрет кроется не в специях, а в правильном соотношении ингредиентов и бережном приготовлении.
Для начинки лучше использовать не перекрученный фарш, а мелко нарубленную баранину или говядину (700 г) вместе с курдючным салом (120 г) и луком (400 г). Это сохранит текстуру и сок.
К смеси добавляют соль, перец и обязательно 80–100 мл холодной воды или бульона — это и станет основным бульоном внутри. Тесто замешивают из 700 г муки, 380 мл воды и соли, дают ему отдохнуть не менее 30 минут, затем раскатывают тонко.
Начинку щедро выкладывают на кружки теста и тщательно защипывают края, чтобы манты оставались герметичными. Готовят на пару 40–45 минут (можно использовать пельменницу, поставленную над водой в обычной кастрюле), не открывая крышку раньше времени, чтобы не выпустить пар. Подают с растопленным маслом, черным перцем и зеленью.