Март-рекордсмен: Петербург ломает 88-летний максимум
Март-рекордсмен: Петербург ломает 88-летний максимум

Опубликовано: 27 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ночь на 26 марта также стала самой теплой в истории.

В Санкт-Петербурге 26 марта побит рекорд суточной температуры, рассказал синоптик Александр Колесов.

Среднесуточная температура воздуха поднялась до +10,6 °C, превзойдя прежний максимум +9,5 °C от 1938 года, — сообщил синоптик в соцсетях.

Детали ночных показателей

Ночь на 26 марта оказалась самой тёплой за всю историю наблюдений: температура достигла +8,1 °C, обогнав рекорд 1938 года на +7,5 °C.

По словам Колесова, это абсолютный максимум не только для этой даты, но и за весь март в метеоархиве города.

Рекорды предыдущего дня

25 марта в Петербурге обновились три температурных пика: ночной (+6,2 °C), дневной (+13,5 °C) и среднесуточный (+9,3 °C).

Автор:
Юлия Аликова
