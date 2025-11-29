Масштабная реставрация на финише: каким предстанет храм Александра Невского в Красном Селе

В Красном Селе на завершающем этапе находится масштабное восстановление Храма святого благоверного князя Александра Невского. О ходе работ рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв. Он отметил, что к завершению подходят работы по укреплению стен и основания, а также возвращён исторический вид внешней части здания.
Во время реставрации возродили утраченные купола, на которых вновь появились кресты. Значимым станет событие и для церковной жизни: вскоре обновлённый храм планирует посетить Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отец Патриарха в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века был здесь настоятелем.
«Огромная благодарность каждому, кто приложил руку к этому благому делу: реставраторам, волонтёрам, активистам и всем неравнодушным жителям! Вместе мы сохраняем нашу историю и веру для будущих поколений», — подчеркнул Алексей Цивилёв.