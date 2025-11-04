Городовой / Город / Мать и дети погибли в огне дачного домика: после пожара в Петербурге возбудили уголовное дело
Мать и дети погибли в огне дачного домика: после пожара в Петербурге возбудили уголовное дело

Опубликовано: 4 ноября 2025 15:36
Пожар произошел в садоводческом некоммерческом товариществе «Ржевка-1».

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга во вторник, 4 ноября, произошёл пожар, который унёс жизни женщины и двух детей.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Трагедия случилась в дачном товариществе «Ржевка-1». Пожар уничтожил двухэтажное строение. В ходе работ на месте происшествия спасатели обнаружили тела трёх человек: женщины, а также её сына и дочери, которым было три и шесть лет соответственно.

Следователи продолжают осмотр территории. Причины возникновения возгорания ещё выясняются. Все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе следствия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
