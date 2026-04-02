Мечта о скоростной магистрали: студенты РЖД начинают работу в августе

Летом к работам по строительству первой в России высокоскоростной железных дорог (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург привлекает студентов, заявил замглавы РЖД Иван Колесников на Международном транспортно-логистическом форуме, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что в этом году вместе с «Нацпроектстроем» и студенческими отрядами впервые направят студентов на этот объект — точнее, с августа они приступят к делу.
Колесников отличает уникальность проекта: поезд совершенно необычен, четыре вагона уже сварены на предприятии «Уральские локомотивы», около 60% компонентов произведено, а 20% из них прошли испытания.