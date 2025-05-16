Предсказания о будущем телевидения: как события 16 мая в Петербурге изменили ход истории

В истории Петербурга есть много дат, которые оставили яркий след. Самое время вспомнить, что произошло 16 мая.

1768: день рождения памятника

Одной из таких дат является 16 мая 1768 года, когда императрица Екатерина II издала указ о строительстве памятника Петру I. Этот указ дал начало созданию одного из самых известных и узнаваемых памятников в мире — «Медного всадника».

Екатерина II издала указ, согласно которому на площади между Адмиралтейством, Сенатом и Невой должен быть построен памятник Петру I. Этот указ стал основой для создания монумента, который впоследствии стал известен как «Медный всадник».

Императрица пригласила из Парижа модного тогда скульптора Этьена Фальконе, который сразу взялся за работу. Екатерина II стремилась привлечь лучших мастеров для реализации своих амбициозных проектов. Выбор Фальконе стал ключевым для создания будущего шедевра.

Чтобы придать достоверность образу Петра I, он использовал гипсовую маску и известную «восковую персону» императора. Фальконе стремился передать не только внешнее сходство, но и характер Петра I, что придало памятнику особую выразительность. Изучение деталей облика Петра I позволило Фальконе создать реалистичный и впечатляющий образ.

Скалу для постамента, весящую 1600 тонн, нашли в Лахте на берегу Финского залива. Доставка этого огромного камня стала одной из самых сложных и значительных задач в истории строительства памятника. Организация перевозки «Гром-камня» — это пример инженерного искусства и невероятного труда.

Основные работы были закончены к 1777 году, а торжественное открытие монумента состоялось 7 августа 1782 года. Открытие «Медного всадника» стало важным событием в истории Петербурга, которое подчеркнуло значимость Петра I и его вклад в развитие России.

Среди нескольких тысяч присутствовавших Фальконе не было: он уехал во Францию, повздорив с Екатериной II. Императрица все заслуги в создании памятника приписывала только себе. Не зря на пьедестале выбиты слова «Петру I Екатерина II».

1863: рождение гиганта сталелитейной промышленности

В 1863 году Товарищество на паях «П.М.Обухов, Н.И.Путилов, С.Г.Кудрявцев» и Морское министерство заключили контракт на строительство сталелитейного и орудийного завода. В этом контракте, в частности, конкретно оговаривалось:

«В течение пяти лет построить сталелитейный завод и изготовить на оном стальных, вполне отделанных нарезных артиллерийских орудий, заряжающихся с дула, всего на сумму до одного миллиона рублей».

Александр II для этих целей повелел передать новому предприятию земли бывшей Императорской Александровской мануфактуры. Расположение завода в 12 верстах от Петербурга обеспечивало удобство логистики и доступа к необходимым ресурсам. Выбор места для строительства завода отражает важность предприятия для государства.

«Обуховский завод» сыграл важную роль в обеспечении обороноспособности страны в годы войн и конфликтов. Производство качественной артиллерии было необходимо для защиты России. Вклад завода в оборону страны — это пример важности промышленности для государства.

1957: учреждение медали «В память 250-летия Ленинграда»

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в 1957 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ об учреждении медали «В память 250-летия Ленинграда». Медалью награждались жители города, которые отличились в проведении работ по восстановлению и реконструкции города и обеспечившие своим трудом развитие его промышленности, транспорта, городского хозяйства, торговли, научных и культурно-просветительских учреждений.

Единственным условием было, что награждаемый гражданин должен был проживать в Ленинграде или пригородах не менее пяти лет. Это подчеркивало важность вклада местных жителей в развитие города и его восстановление после войны. Награда за труды — это важное признание вклада жителей Ленинграда в восстановление города после войны.

1960: предсказание будущего

В 1960 году в лаборатории Ленинградского электротехнического института связи имени Михаила Бонч-Бруевича на Мойке, 61 была проведена первая в СССР опытная цветная телевизионная передача. Тогда использовали разработанную и изготовленную под руководством Павла Шмакова установку цветного телевидения с одновременной передачей цветов.

Ученый был воодушевлен первыми хорошими результатами. По сути, он стал главным вдохновителем и популяризатором телевидения. Говоря о будущем, он предсказал, что через несколько лет появятся плоские телевизоры, которые будут «висеть на стенах, как картины». Это свидетельствует о его дальновидности и понимании перспектив развития технологий.

16 мая — это день, который оставил яркий след в истории Петербурга, от рождения «Медного всадника» до первой цветной телепередачи. В этот день были заложены основы новых предприятий и увековечена память о важных событиях.