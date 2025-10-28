Меню на выбор каждому: в Госдуме предлагают шведский стол в школьных столовых

Блюда в школе обычно соответствуют установленным нормам, однако не всегда нравятся детям.

Депутат Государственной думы Ирина Филатова предложила руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой рассмотреть возможность внедрения шведского стола в школах, сообщают РИА Новости.

Об этом стало известно после обращения, в котором парламентарий высказала обеспокоенность качеством питания в образовательных и медицинских учреждениях. По словам Филатовой, граждане регулярно высказывают замечания относительно блюд, которые предоставляются детям.

Депутат отмечает, что еда, подаваемая в школах и больницах, нередко соответствует действующим нормативам, но вкусовые ожидания и интересы детей часто игнорируются.

Она подчеркнула, что ученики не всегда довольны питанием, несмотря на соблюдение санитарных стандартов.

В своем обращении Ирина Филатова предлагает Роспотребнадзору приступить к совместной работе с Министерством здравоохранения и Министерством просвещения по подготовке новых технологических карт и стандартных меню.

Целью изменений должен стать учет современных вкусовых предпочтений детей и использование разрешённых технологий, способствующих улучшению вкуса блюд. Депутат считает, что подобные меры позволят повысить привлекательность еды для школьников.

Ранее стало известно, что в Василеостровском районе до конца года планируется завершить строительство школы и трех детских садов. Такие новости свидетельствуют о продолжающейся работе по улучшению инфраструктуры для детей.

А вопрос питания остаётся значимой частью общей системы образования и заботы о детях.