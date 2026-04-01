Городовой / Город / Метро Петербурга ушло в минус на 3,5 млрд несмотря на тарифный рывок и бюджетный рекорд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Метро Петербурга ушло в минус на 3,5 млрд несмотря на тарифный рывок и бюджетный рекорд

Опубликовано: 1 апреля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
72 миллиарда выручки не спасли петербургское метро от убытков.

ГУП «Петербургский метрополитен» по результатам 2025 года снова зафиксировало убыток — 3,5 млрд руб., как указано в годовом отчете, доступном РБК Петербург.

Это первый минус с 2020 года (тогда минус 4,9 млрд руб.), после четырех лет прибыли на 7,5 млрд руб. в сумме.

Несмотря на рекордную помощь из бюджета города и двойное повышение тарифов в 2025 году — на 15,7% с 1 января и на 6,5% с 8 августа — предприятие ушло в минус.

Стоимость поездки по карте «Подорожник», например, выросла с 49 до 60 руб. (+22% за год). Выручка достигла пика в 72,1 млрд руб. (+9% к 2024 году), но этого не хватило для безубыточности.

Пассажиры покрывают только 44% себестоимости (32,2 млрд руб. доходов, +18,5%), а 56% — за счет бюджета.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью