Метро Петербурга ушло в минус на 3,5 млрд несмотря на тарифный рывок и бюджетный рекорд

ГУП «Петербургский метрополитен» по результатам 2025 года снова зафиксировало убыток — 3,5 млрд руб., как указано в годовом отчете, доступном РБК Петербург.
Это первый минус с 2020 года (тогда минус 4,9 млрд руб.), после четырех лет прибыли на 7,5 млрд руб. в сумме.
Несмотря на рекордную помощь из бюджета города и двойное повышение тарифов в 2025 году — на 15,7% с 1 января и на 6,5% с 8 августа — предприятие ушло в минус.
Стоимость поездки по карте «Подорожник», например, выросла с 49 до 60 руб. (+22% за год). Выручка достигла пика в 72,1 млрд руб. (+9% к 2024 году), но этого не хватило для безубыточности.
Пассажиры покрывают только 44% себестоимости (32,2 млрд руб. доходов, +18,5%), а 56% — за счет бюджета.