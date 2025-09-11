«Метрополь» на Садовой: ресторан Петербурга, который пережил блокаду и диктовал моду

На Садовой, 22/2 вот уже более ста лет живёт место, где записывали стихи, заключали сделки и назначали свидания. Начиналось всё с "Гостиного двора" ресторатора Неменчинского, затем — блестящий "Люкс" Первого Петербургского товарищества официантов и поваров.

Именно тогда зал ослепили зеркалами (чтобы дамы и кавалеры могли украдкой наблюдать друг за другом), а в моду вошли "ресторанные" платья с открытыми плечами.

Среди первых для города — электровентиляция и кофемашины; телефонная бронь столиков казалась чудом. Поэты Серебряного века — Валерий Брюсов и Константин Бальмонт — были здесь своими.

История названия

В 1931-м, после национализации, заведение стало Метрополем — по тогдашней мировой моде на "главные" рестораны крупных столиц. С тех пор адрес на Садовой прочно ассоциируется с одной из старейших ресторанных легенд Петербурга.

Метрополь в блокадном Ленинграде

Даже когда город замерз в кольце блокады, двери Метрополя не закрывались. Здесь организовали питание для руководителей города и военных. А у входа стояла кастрюля с горячей сладкой водой — простая деталь, которая для многих стала спасением. Этот эпизод до сих пор вспоминают ленинградцы.

Второе дыхание

В 2002 году ресторан ушёл на долгую реконструкцию. К открытию в 2010-м вернулись живописные плафоны, стеклянный "фонарь" над залом и лепнина; расчистили кирпич конца XVIII века.

"Большой зал" снова засиял люстрами, а в интерьере появились аккуратные цитаты на фламандскую живопись — бережно, без музейной чопорности.

Известные гости

Говорят, сюда заглядывал Григорий Распутин; в советские годы — Леонид Брежнев, Рональд Рейган, Жак Ширак и многие другие. Но Метрополь всегда был открыт и "простому" петербуржцу: тысячи свадеб и юбилеев сделали его частью семейных хроник.

Сегодня ресторан продолжает жить — как редкий адрес, в котором прошлое и настоящее сидят за одним столом.