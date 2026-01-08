Двухэтажное метро в Петербурге, бесплатный трамвай и сани за 15 000: самый странный общественный транспорт России

Использование общественного транспорта — неотъемлемая часть быта миллионов россиян. Метро, автобусы, электрички служат ежедневным средством доставки из точки А в точку Б.

Однако географические, исторические и технологические особенности отдельных регионов России требуют изобретения поистине уникальных решений.

Порой приходится “искать или даже создавать с нуля новые виды транспорта”, дабы обеспечить скорость и комфорт.

Предстоит виртуальное путешествие по стране, чтобы ознакомиться с самыми необычными транспортными системами, бороздящими ее просторы.

Волгоградский метротрам: Гибрид под землей

Если бы понадобилось выбрать самый любопытный вид транспорта в России, им, безусловно, стал бы Волгоградский метротрам.

В нем уникальным образом совмещены элементы двух систем: обычного трамвая (стандартные вагоны и контактная сеть) и метрополитена (подземные участки и станции).

Это вызывает удивление у неподготовленного пассажира:

“Когда оплачиваешь проезд, спускаешься вниз и попадаешь на станцию, а из тоннеля вдруг выезжает не состав метро, а самый обычный, заурядный трамвай”.

Появление этой системы связано с историей: Волгограду некогда отказали в строительстве полноценного метро из-за недостаточной численности населения и сложных грунтов.

Городу, вытянувшемуся вдоль Волги, требовался скоростной транспорт. Решение нашли в создании скоростного трамвая с возможностью будущего переоборудования.

Несмотря на то что город численность в миллион жителей все же достиг, метро так и не появилось, а метротрам продолжает “резво преодолевать подземные расстояния”.

Фуникулёры: Взлет на Орлиное гнездо и возвращение в Кремль

Еще один нетипичный для страны вид транспорта объединяет Владивосток и Нижний Новгород. Речь идет о городских фуникулёрах — механических подъемниках, не путать с канатными дорогами.

Владивостокский фуникулёр, открытый в 1962 году, долгое время оставался единственным в России, функционирующим как общественный транспорт. Он доставляет пассажиров с Пушкинской улицы на сопку Орлиное гнездо.

Важно отметить, что “стоимость проезда на фуникулере точно такая же, как на любом другом общественном транспорте во Владивостоке”.

Однако в 2024 году Владивосток лишился этого статуса. 15 сентября в Нижнем Новгороде состоялось повторное открытие Кремлевского фуникулера (элеватора), который ранее функционировал с 1896 по 1927 годы.

Нынешняя аудитория этого транспорта — исключительно туристы. Стоимость проезда выросла до 350 рублей за всего 131 метр маршрута. В таких условиях, “куда полезнее и экономнее будет подняться в Кремль по лестнице”.

Канатная дорога: Скорость над Волгой

В Нижнем Новгороде функционирует еще один любопытный транспортный объект — канатная дорога через Волгу, соединяющая город с Бором. Открытая в 2012 году, она до сих пор остается самой длинной в России — 3661 метр.

Ее уникальность в том, что это “Самый большой безопорный пролет над водной поверхностью, 861 метр, еще и крупнейший в Европе”.

Для местных жителей это реальная экономия времени, в то время как для туристов важны “чрезвычайно живописные” виды.

Столичные эксперименты: Закат монорельса и электрический флот

Москва также имела свой уникальный транспорт — монорельс, чья единственная линия полностью проходила по эстакаде. Этот вид транспорта, запущенный более 20 лет назад, был “глубоко убыточен” с самого начала.

Недостаточный пассажиропоток и высокие эксплуатационные расходы привели к решению о его закрытии к 2025 году с целью создания городского парка на эстакаде.

Роль самого необычного транспорта столицы перешла к электросудам, курсирующим по Москве-реке круглогодично. Они стали “первым в стране и мире регулярным круглогодичным речным электротранспортом”.

Современные суда оснащены Wi-Fi и панорамными окнами, однако их стоимость находится между обычным транспортом и прогулочными теплоходами.

Традиции и бонусы: Сани Суздаля и бесплатный проезд Хакасии

Самым традиционно русским городским транспортом, ориентированным на туристов, остаются повозки и кареты в Суздале. Зимой их место занимают сани.

“Стоимость часовой прогулки в среднем варьируется от 5 до 15 тысяч рублей”, что делает этот способ передвижения скорее аттракционом, нежели необходимостью.

А вот в поселке Черемушки (Хакасия), рядом с Саяно-Шушенской ГЭС, существует транспортная система, работающая по принципу полной щедрости.

Трамвай, открытый в 1991 году, является “единственным в России, где проезд бесплатен”. Он соединяет поселок с ГЭС, но работает, увы, только по будням.

Аналогичный принцип бесплатного проезда, но на автобусах, действует в Анадыре — столице Чукотки, где общественный транспорт является даровым.

Петербургский рекорд глубины

Завершает обзор инфраструктурный феномен — станция «Спортивная» Петербургского метрополитена. Это не сам транспорт, но сопутствующая ему инфраструктура, заслуживающая упоминания.

Это “одна из четырех в мире и единственная в России двухъярусная (иначе говоря, двухэтажная) пересадочная односводчатая станция метро”. Станция построена с расчетом на будущую Кольцевую линию.

Что еще интереснее — входы на нее расположены на разных берегах Малой Невы, соединенных 300-метровым пассажирским тоннелем с наклонным траволатором, который поднимает с 60-метровой глубины.

Опыт использования этого подземного “подводного” пути называют “крайне любопытным, однозначно не хуже, чем поездка на санях, запряженных тройкой русских лошадей”.

