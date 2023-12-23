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Микроволновка ломается из-за этих ошибок в использовании: их совершает каждый второй

Микроволновка ломается из-за этих ошибок в использовании: их совершает каждый второй
Техника прослужит долго при соблюдении нескольких условий

Вот почему устройство выходит из строя.

Современный человек не может представить свою жизнь без микроволновки. Однако эта бытовая техника часто ломается. Впрочем, не стоит во всем винить недобросовестных производителей. Нередко СВЧ-печь выходит из строя из-за трех ошибок в использовании.

Разогревать еду в неподходящей посуде

Далеко не все тарелки и кружки подходят для микроволновки. Посуда из металла или фольги может взрываться. В результате деформируются внутренние стенки устройства.

Не использовать специальную крышку

Перед тем, как поместить в СВЧ-печь, еду нужно обязательно закрывать. Иначе частицы продуктов будут оседать на поверхности техники. Из-за этого могут забиться и выйти из строя важные детали.

Не засекать время

При использовании микроволновки важно следить за временем. Иначе печь может перегреться и сломаться, пишет портал «Белновости».

Источник фото: Фотобанк — unsplash.com

Общество Техника Советы
23 декабря 2023 09:00
Мария Ермак
Мария Ермак
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