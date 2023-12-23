Микроволновка ломается из-за этих ошибок в использовании: их совершает каждый второй

Современный человек не может представить свою жизнь без микроволновки. Однако эта бытовая техника часто ломается. Впрочем, не стоит во всем винить недобросовестных производителей. Нередко СВЧ-печь выходит из строя из-за трех ошибок в использовании.

Разогревать еду в неподходящей посуде

Далеко не все тарелки и кружки подходят для микроволновки. Посуда из металла или фольги может взрываться. В результате деформируются внутренние стенки устройства.

Не использовать специальную крышку

Перед тем, как поместить в СВЧ-печь, еду нужно обязательно закрывать. Иначе частицы продуктов будут оседать на поверхности техники. Из-за этого могут забиться и выйти из строя важные детали.

Не засекать время

При использовании микроволновки важно следить за временем. Иначе печь может перегреться и сломаться, пишет портал «Белновости».

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