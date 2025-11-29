«Минский бургер не спасает»: что в Сети пишут о новом «белорусском меню» во «Вкусно — и точка»

Пользователи в соцсетях обсуждают новое «белорусское меню», которое появилось во «Вкусно — и точка». В комментариях — и разочарование, и редкие похвалы. «Городовой» собрал впечатления тех, кто уже попробовал новинки.
Начинают обычно с главного — «Минского Бургера» за 339 рублей. Его обещанная фишка — картофельный оладушек, сметанный соус с укропом, бекон и другая булочка. Но, судя по отзывам, бургер «не особо зашёл»: вкус называют «невыразительным», а идею — недоработанной. Покупатели пишут, что за такую цену ожидали большего.
Больше всего положительных реакций — у «Картофеля по-деревенски со сметаной и луком» за 209 рублей. Люди отмечают приятный вкус и удачное сочетание, жалуются только на малое количество соуса. Вариант с картошкой фри называют менее удачным.
Отдельно обсуждают «Картофельный оладушек» за 90 рублей — тот самый, который кладут в бургер. Говорят, что сам по себе он «вымокает мгновенно» и больше подходит как домашнее блюдо, чем как ресторанная порция.
Про «Соус йогуртовый с огурчиками» за 49 рублей отзывы смешанные: кто-то хвалит свежий вкус и сравнивает его с лёгким дзадзики, но большинство отмечает, что «от йогурта там только название» и по сути это «майонезик с приправами».
Сладкая часть меню — «Пирожок Клубника со сливками» за 95 рублей. Его называют вкусным, но многие недоумевают, почему он вообще считается «белорусским». Внутри — клубничный джем и сливочный сыр. Некоторые пишут, что вариант с вишней всё-таки лучше.
На напитки пользователи реагируют спокойнее. «Пунш Смородина-малина» за 119 рублей называют приятным, ягодным и «согревающим».
Общий вывод у большинства один: идея интересная, но выполнено посредственно. Бургер разочаровал, остальное — «в принципе можно брать», но без восторгов.