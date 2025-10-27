Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр

В Санкт-Петербурге закрылся автосалон Lada, располагавшийся в Красногвардейском районе. Прекращение его работы стало первым подобным случаем для города за последние шесть лет.
После закрытия число официальных центров отечественной марки в Северной столице уменьшилось до 12.
Дилерский центр на Косыгина обслуживал примерно 7 процентов продаж автомобилей марки в Петербурге. По данным специалистов, последний раз салон Lada уходил с петербургского рынка в 2019 году, когда прекратил работу центр на Дальневосточном проспекте.
Тогда количество представительств снизилось до 10, но со временем увеличилось до 13.
Закрывшийся автосалон проработал совсем недолго — его двери открылись только в 2024 году, а уже сейчас продажи прекращены. Отдельно отмечается, что помимо Lada он также представлял продукцию марки XCITE, для которой это первое завершение работы дилерского центра в Петербурге.
Ранее стало известно, что дилерские центры марки в российских регионах начали получать первую собранную в Петербурге модель Lada Iskra.