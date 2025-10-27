Городовой / Общество / Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург лишился мастера пера: ушёл из жизни известный журналист Дмитрий Синочкин Общество
700 рублей в год и 140 000 долгов: сколько зарабатывал Пушкин и почему жил в долгах Общество
Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи Общество
«Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты Общество
Некоторые вагоны РЖД запрещено «спускать с горки»: чем это чревато Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр

Опубликовано: 27 октября 2025 14:43
Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр
Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр
Городовой ру

В Санкт-Петербурге впервые за шесть лет прекратил работу автосалон, специализирующийся на продаже автомобилей Lada.

В Санкт-Петербурге закрылся автосалон Lada, располагавшийся в Красногвардейском районе. Прекращение его работы стало первым подобным случаем для города за последние шесть лет.

После закрытия число официальных центров отечественной марки в Северной столице уменьшилось до 12.

Дилерский центр на Косыгина обслуживал примерно 7 процентов продаж автомобилей марки в Петербурге. По данным специалистов, последний раз салон Lada уходил с петербургского рынка в 2019 году, когда прекратил работу центр на Дальневосточном проспекте.

Тогда количество представительств снизилось до 10, но со временем увеличилось до 13.

Закрывшийся автосалон проработал совсем недолго — его двери открылись только в 2024 году, а уже сейчас продажи прекращены. Отдельно отмечается, что помимо Lada он также представлял продукцию марки XCITE, для которой это первое завершение работы дилерского центра в Петербурге.

Ранее стало известно, что дилерские центры марки в российских регионах начали получать первую собранную в Петербурге модель Lada Iskra.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью