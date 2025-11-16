Митрофаниевское кладбище: холерный некрополь, который стерли с карты Петербурга

Этого места до сих пор опасаются местные.

Современный Петербург хранит множество тайн, скрытых под слоем асфальта и бетонных конструкций. Даже в оживленных районах можно найти отголоски прошлого, места, где некогда кипела жизнь, а теперь лишь тишина и забвение.

Одно из таких мест — территория бывшего Митрофаниевского кладбища.

Холерный некрополь: рождение из трагедии

Митрофаниевское кладбище было основано в 1831 году, в период страшной эпидемии холеры.

Тогда, чтобы изолировать заболевших и предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти приняли решение организовать специальные места для захоронений, расположенные вдали от действующих некрополей.

Эти кладбища, куда редко допускались священнослужители, находились под полицейским контролем.

Некрополь получил свое название по церкви Митрофана Воронежского, перенесенной сюда с участка, где позже возвысился величественный Троицкий (Измайловский) собор.

На протяжении XIX века кладбище расширялось, став одним из крупнейших в городе. В его пределах находился и лютеранский некрополь.

Однако, с приходом советской власти, в конце 1920-х годов, было принято решение об уничтожении обоих комплексов.

Храмы, которых больше нет: архитектурное наследие

На территории Митрофаниевского кладбища располагалось несколько культовых сооружений. В 1839 году здесь был заложен каменный храм по проекту архитектора Константина Тона — знаменитого строителя Московского вокзала.

Старая церковь, также сохранившаяся, была отреставрирована и освящена как Спасская. Третьим культовым сооружением была церковь Сошествия Святого Духа.

К сожалению, в наши дни все эти постройки утрачены.

О былом величии некрополя напоминают лишь скромный памятный знак, небольшой склеп — тот самый, «склеп фрейлины», и мемориальная зона с остатками надгробий и табличками, где выбиты имена погребенных здесь священнослужителей.

Городское эхо: улицы, хранящие память

Несмотря на физическое исчезновение кладбища, оно оставило свой неизгладимый след в топонимике города. Митрофаньевское шоссе, Малая Митрофаньевская улица и Митрофаньевский тупик — все они носят имя некрополя.

Последний, по некоторым данным, является единственным официальным тупиком в Санкт-Петербурге.

Кстати, кладбища до сих пор побавиваются местные. И дело вовсе не в страшных легендах. Чаще всего вызывают опаску планы застройщиков, которые могут во время работ раскопать то, что должно оставаться в земле.

Ведь на участке хоронили жителей города, умерших от холеры, а возбудители этого заболевания, как считалось, живут вечно.

Добраться до этих мест сегодня довольно просто. Территория бывшего Митрофаниевского кладбища находится всего в 20 минутах ходьбы от станции метро «Балтийская».

Прогуливаясь по этим улицам, можно попытаться представить, как здесь когда-то звучали молитвы, а сегодня шумит городская жизнь, не подозревая о том, какое прошлое хранит земля под ногами.