Мнимая панацея от всех бед: три материала, которые ни в коем случае нельзя мыть уксусом

Уксус давно стал верным помощником для хозяек. Его задействуют в приготовлении пищи, используют для уборки, дезинфекции и даже ухода за собой. Однако, несмотря на все его полезные свойства, существуют вещи, которые категорически нельзя чистить уксусом. Это не панацея от всех бед, как принято считать.



Ножи



Когда речь заходит о ножах, использование уксуса может привести к нежелательным последствиям. Уксус способен разъедать металл, из которого изготовлены лезвия, что приводит к их быстрому затуплению. А при длительном воздействии кислоты есть вероятность возникновения коррозии.



Столешницы



Гарнитур из натурального камня, например, из мрамора или гранита, тоже не следует мыть уксусом. Он вступает в реакцию с этими поверхностями, что может привести к образованию дефектов и изменению цвета. К слову, даже попадание любых кислых продуктов на рабочую зону сулит большие проблемы. Для ухода за такими столешницами лучше использовать влажные салфетки с каплей средства для мытья посуды.



Резина



На кухне сложно найти приборы, которые сделаны из эластичного материала. Тем не менее он присутствует практически в каждой бытовой технике. Стоит вспомнить хотя бы о существовании уплотнителей в стиральных машинах, посудомойке и холодильнике.



Уксусная кислота может повредить резину и поспособствовать появлению трещин. Это, в свою очередь, может привести к протечкам и снижению эффективности работы приборов. Для очистки изделий лучше использовать специализированные средства, которые продаются в любом хозяйственном магазине, говорится на портале «Новый очаг».

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