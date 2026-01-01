Модный приговор женщинам за 50: другие серьги в 2026-м не покупайте, состарят

После 50 лет хочется не просто украшений, а точных, выверенных акцентов, которые работают на образ, а не против него. Забудьте о массивных подвесках, которые оттягивают мочки, и ярком бижутерном пластике. Фокус смещается в сторону качества, лаконичной формы и благородных материалов.
Первый универсальный вариант — небольшие жемчужные гвоздики или шарики. Они не кричат о себе, но добавляют лицу свечение и ухоженность. Идеальный дуэт — с собранными волосами и простым кроем одежды. Главное — выбрать мелкий или средний жемчуг не белого, а более мягкого оттенка: кремовый, серебристый, розовый.
Если черты лица с годами стали острее, а щёки — менее объёмными, ваш выбор — лёгкие капельки или короткие подвески. Они мягко добавляют лицу недостающий объём и движение, не перегружая образ. Капля жемчуга, светло-золотые или серебряные «струйки» — беспроигрышный вариант.
Третий must-have — серьги с французским замком («пуссетами»). Их главный плюс — филигранный вид сбоку и сзади, что важно для коротких стрижек. Они выглядят дорого и современно. Допустимы небольшие вставки — например, сапфировые или бриллиантовые кабошоны, но размер должен оставаться умеренным. Главное правило элегантности в этом возрасте: лучше одна маленькая, но безупречная жемчужина, чем крупное, но сомнительное украшение.