Городовой / Полезное / Модный приговор женщинам за 50: другие серьги в 2026-м не покупайте, состарят
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Важней всего, погода в доме, и ей не важно, что в чужом: юрист - о развитии дела Долиной Полезное
Закрытые города России: что это и как туда попасть Общество
Елка под запретом: где Новый год — не праздник, а рабочий день Общество
Конец СССР в одной квартире: как хиппи и художники создали главный очаг свободы в Петербурге Город
Дворцы на рельсах: 7 российских вокзалов, где забываешь, что спешишь на поезд Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Модный приговор женщинам за 50: другие серьги в 2026-м не покупайте, состарят

Опубликовано: 1 января 2026 17:45
 Проверено редакцией
серьги
Модный приговор женщинам за 50: другие серьги в 2026-м не покупайте, состарят
Фото: Городовой.ру

Не гвоздики из юности.

После 50 лет хочется не просто украшений, а точных, выверенных акцентов, которые работают на образ, а не против него. Забудьте о массивных подвесках, которые оттягивают мочки, и ярком бижутерном пластике. Фокус смещается в сторону качества, лаконичной формы и благородных материалов.

Первый универсальный вариант — небольшие жемчужные гвоздики или шарики. Они не кричат о себе, но добавляют лицу свечение и ухоженность. Идеальный дуэт — с собранными волосами и простым кроем одежды. Главное — выбрать мелкий или средний жемчуг не белого, а более мягкого оттенка: кремовый, серебристый, розовый.

Если черты лица с годами стали острее, а щёки — менее объёмными, ваш выбор — лёгкие капельки или короткие подвески. Они мягко добавляют лицу недостающий объём и движение, не перегружая образ. Капля жемчуга, светло-золотые или серебряные «струйки» — беспроигрышный вариант.

Третий must-have — серьги с французским замком («пуссетами»). Их главный плюс — филигранный вид сбоку и сзади, что важно для коротких стрижек. Они выглядят дорого и современно. Допустимы небольшие вставки — например, сапфировые или бриллиантовые кабошоны, но размер должен оставаться умеренным. Главное правило элегантности в этом возрасте: лучше одна маленькая, но безупречная жемчужина, чем крупное, но сомнительное украшение.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью