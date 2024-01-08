Морковь пролежит в холодильнике вдвое дольше: сделайте с ней вот что

Большинство хозяек привыкли хранить морковь в холодильнике. И чтобы корнеплоды пролежали дольше, важно правильно их подготовить.

Сперва тщательно промойте овощи щеткой и высушите. Затем срежьте у моркови верхушку и кончик. Оставьте овощи на полчаса, чтобы срезы подсохли.

Затем сложите корнеплоды в целлофановый пакет, избавьтесь от излишков воздуха и плотно его завяжите. Уберите пакет в холодильник. В таком виде морковь будет защищена от влаги и дольше не заплесневеет.

В первые дни внутри пакета может появиться конденсат. Но в скором времени он исчезнет, так что вам не нужно предпринимать никаких действий, отмечает портал «Лайфхакер».

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