Мошенники придумали новый способ обмана пользователей Telegram

Мошенники не прекращают орудовать в популярных соцсетях и мессенджерах. На сей раз они нашли новый способ, как обвести вокруг пальца доверчивых пользователей приложения Telegram.

Теперь потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта. При этом недоброжелатели представляются работниками техподдержки.

Чтобы отменить процедуру, человек переходит на поддельный сайт, где вводит свои данные, после чего злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя. На самом же деле никаких заявок на удаление в Telegram не существует, напомнили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Также эксперты объяснили, что не следует верить обещаниям легкого заработка, вступать в сомнительные чаты и бездумно переходить по ссылкам. Нельзя передавать свои платежные данные, пересылать средства незнакомцам. Чтобы обезопасить аккаунт, нужно придумать сложный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию.

Источник фото: Legion-Media