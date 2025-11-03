Мошенники так и ждут, когда вы скажете это слово: не произносите его вслух

В современном мире, где мошеннические схемы становятся все изощреннее, бдительность — главное оружие потребителя. Эксперты предупреждают: существует одно слово, произнеся которое, человек рискует попасть в ловушку.

Злоумышленники, владеющие информацией о психологических уловках, намеренно провоцируют собеседника на его использование, чтобы получить желаемое.

Какую фразу опасно произносить в разговоре с незнакомцами?

Суть этой манипуляции заключается в том, что определенное слово или короткая фраза, сказанные в нужный момент, могут вызвать у человека чувство долга, вины или, наоборот, заставить его принять необдуманное решение.

Мошенники, используя эти психологические триггеры, добиваются согласия на сомнительные действия, будь то перевод денег, предоставление личных данных или согласие на участие в «выгодной» акции.

Эксперты призывают быть предельно осторожными в разговорах с незнакомцами, особенно когда речь идет о деньгах, личной информации или предложениях, которые кажутся слишком заманчивыми.

Игнорирование этого простого правила может обернуться серьезными финансовыми потерями.

Простое «Да» или «Да, я согласен» мошенники могут использовать против вас хитрым способом. В итоге посыпятся угрозы и запугивания уголовной ответственностью.

Они провоцируют потенциальных жертв, задавая простой вопрос, ответ на который затем монтируется в “согласие” на противоправные действия, например, покупку или продажу запрещенных веществ.

Если жертва, произнеся “согласие”, сбрасывает звонок или отказывается продолжать диалог, ей приходит сообщение с угрозой. В нем содержится смонтированная запись разговора и требование перевода определенной суммы денег.

В противном случае мошенники грозят отправить запись в правоохранительные органы.

Как не попасться на удочку мошенников?

Главный совет, который дают специалисты, — это сохранять спокойствие и критическое мышление в любых разговорах, особенно с незнакомыми людьми.

Не спешить с ответами, перепроверять информацию и, главное, не произносить слова согласия.

Подобные уловки рассчитаны на то, чтобы вывести человека из равновесия, заставить действовать импульсивно.

Поэтому, если звонит незнакомец, который представляется сотрудником банка или служб безопасности, лучше прервать разговор и внести номер в «черный список».