Мосты Петербурга засияют раньше срока: теплая погода ускорила предпасхальную уборку в Северной столице
Мосты Петербурга засияют раньше срока: теплая погода ускорила предпасхальную уборку в Северной столице

Опубликовано: 2 апреля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Всего в Петербурге освежат 843 объекта, из которых 455 - мосты, 77 - путепроводы, еще 98 - набережные.

В Санкт-Петербурге из-за теплой погоды раньше срока запустили весеннюю уборку мостов и набережных.

Перед пиком туристического сезона сотрудники «Мостотреста» обновят опасные объекты площадью более 2 млн кв. м — работы ведутся круглосуточно при температуре выше нуля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе привели в порядок 843 объекта: 455 мостов, 77 путепроводов и 98 набережных. Уже очистили Биржевую, Большеохтинскую, Благовещенскую, Литейную мосты, а также Английскую, Адмиралтейскую и Дворцовую набережные.

В ближайшее время займутся Дворцовым, Кантемировским, Гренадерскими мостами и Синопской набережной.

Технология очистки

Для использования применяется экологически чистый метод без химикатов: чистую воду под давлением 350 бар, чтобы удалить грязь и реагенты от зимы, не нанося вреда конструкции.

Автор:
Юлия Аликова
