Мосты Петербурга засияют раньше срока: теплая погода ускорила предпасхальную уборку в Северной столице

В Санкт-Петербурге из-за теплой погоды раньше срока запустили весеннюю уборку мостов и набережных.
Перед пиком туристического сезона сотрудники «Мостотреста» обновят опасные объекты площадью более 2 млн кв. м — работы ведутся круглосуточно при температуре выше нуля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В городе привели в порядок 843 объекта: 455 мостов, 77 путепроводов и 98 набережных. Уже очистили Биржевую, Большеохтинскую, Благовещенскую, Литейную мосты, а также Английскую, Адмиралтейскую и Дворцовую набережные.
В ближайшее время займутся Дворцовым, Кантемировским, Гренадерскими мостами и Синопской набережной.
Технология очистки
Для использования применяется экологически чистый метод без химикатов: чистую воду под давлением 350 бар, чтобы удалить грязь и реагенты от зимы, не нанося вреда конструкции.