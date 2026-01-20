Мосты рекордсмены: в Санкт-Петербурге больше двух тысяч раз развели мосты в 2025 году

В Петербурге сейчас зима в самом разгаре: Нева скрыта под слоем льда, а мосты не разводятся. До возобновления навигации осталось примерно 80 дней, и уже скоро начнутся первые технические разводы для испытания механизмов.

Пока же рабочие коллективы проводят подготовку мостовых переходов к грядущему сезону.

В течение прошлого года по главной реке Северной столицы проследовало 1484 судна. Всего за 2025 год было выполнено 2206 разводок мостов, включая 88 технических разводов.

Самыми часто поднимаемыми стали Дворцовый, Благовещенский и Володарский мосты, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Дворцовый мост разводили 417 раз, Благовещенский — 387 раз, а Володарский — 322 раза. Эти переправы особенно важны для судов, следующих по маршрутам к Ладожскому озеру и Финскому заливу.

Менее часто разводились мост Александра Невского (211 раз), Троицкий (208 раз), Литейный и Большеохтинский (по 205 раз).

Биржевой и Тучков мосты поднимались чуть более ста раз за год, а на переправах через рукава Невы фиксировали менее десяти разводок.

Наиболее загруженным месяцем оказался июнь — тогда разводки осуществлялись 336 раз. В августе эта цифра составила 326, а в июле — 315 разводов.

Ранее стало известно, что сроки завершения постройки Большого Смоленского моста определены на 2028 год.