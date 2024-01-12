Может погубить стиральную машинку: про этот нюанс с розеткой мало кто слышал

Только при соблюдении всех рекомендаций производителей стиральная машина будет работать исправно много лет без поломок и повреждений. Правил не так много, но тем не менее о них мало кто слышал. Одно из них связано с использованием подходящих розеток.

Нет ничего страшного в том, чтобы оставлять технику включенной даже после завершения работы. Но нужно быть точно уверенным в надежности проводки, так как здесь от самой машинки уже ничего не зависит.

Вилку же можно вставлять лишь в одиночные розетки, которые не имеют ответвлений. Более того, производители не советуют использовать удлинители и тройники, так как они могут не выдержать нагрузки, передает портал «Аргументы и факты».

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