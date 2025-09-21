Городовой / Общество / «Может привести к начислению штрафов и запрету на выезд»: когда начинают приходить платежки за капремонт собственникам многоквартирного дома
«Может привести к начислению штрафов и запрету на выезд»: когда начинают приходить платежки за капремонт собственникам многоквартирного дома

Опубликовано: 21 сентября 2025 12:31
Платежка
«Может привести к начислению штрафов и запрету на выезд»: когда начинают приходить платежки за капремонт собственникам многоквартирного дома
Global Look Press / Alexander Legky

Эксперт объяснил, нужно ли платить за капремонт в многоквартирном доме.

Каждый месяц мы получаем квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Казалось бы, все просто — оплатил и живи спокойно.

Но часто в них мы находим ошибки или недочеты и от этого зависит сумма, которую нужно отдать за коммунальные ресурсы.

Кроме того, законодательство постоянно меняется и жители многоквартирных домов не успевают их замечать и в итоге считают, что у них незаконно требуют их кровно заработанное.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, к.э.н. Юлия Коваленко рассказала «Городовому» куда обращаться, если в квитанции неверные данные.

«Очень частая ситуация, когда в квитанции можно заметить сумму большую, либо показания приборов учета отличаются не в меньшую сторону от ранее поданных.

В таких случаях необходимо обращаться в управляющую компанию, важным станет факт подтверждения передачи показаний в срок, либо фото приборов учета.

Если гражданин не подает показания приборов учета, то оспорить сумму в квитанции практически не представляется возможным.

В таких случаях УК делят все потребление на количество либо на проживающих, которые не подают сведения, либо распределяют по квадратуре данных квартир», — говорит эксперт.

Платеж за капитальный ремонт

По словам эксперта, квитанции из фонда капитального ремонта начинают приходить после включения дома в региональную программу.

Юлия Коваленко советует не забывать про этот платеж, ведь, если его не делать, то может накопиться серьезная задолженность.

«В связи с этим необходимо не забывать про платежи за капитальный ремонт, задолженность может привести к негативным последствиям, начислению штрафов, запрету выезда за границу.

В целом, квитанции за услуги ЖКХ необходимо оплачивать в срок для получения качественных услуг и сокращения аварийных ситуаций», — замечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
