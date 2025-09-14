«Можете оплатить QR-кодом?»: почему кассиры в «Магнитах» не любят оплату картой

Терминалы с экранами заполонили кассы, все чаще покупатели от мило улыбающихся кассиров слышат одну и ту же фразу: «Можете оплатить QR-кодом?». Но подвох прост: кешбэк при такой оплате не капает.

Экономист Дарья Динец объяснила: платеж через Систему быстрых платежей проходит как перевод юрлицу, а не как покупка, и банки в этом случае жмут бонусы. То есть ты думал отбить пару процентов, а в итоге остался с носом.

В целом для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом, отметила эксперт в беседе с 1Prime.

Продавцам QR выгоден: комиссии ниже, значит, они экономят на эквайринге. Тебе же это даёт ноль, если магазин сам не обещает скидку за оплату по QR. Вот тогда ещё можно подумать, стоит ли.

Главное помнить: ты не обязан плясать под эту дудку. Законный платёж — это и карта, и наличка. Магазин обязан принять и пробить чек. Всё остальное — развод на удобство, за которое платит клиент.