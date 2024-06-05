Можно ли иметь сразу два загранпаспорта, и зачем это нужно

В 2016 году загранпаспорта имели только 28 % россиян. Сегодня же ситуация изменилась. Многие могут позволить себе отправиться за границу и регулярно это делают. Притом некоторые имеют даже не один, а целых два заграничных документа.

Как оформить второй «загран»

Возможность получить второй загранпаспорт появилась еще в 2015 году. Оформить его можно в МФЦ или на сайте «Госуслуги».

Важно учесть, что второй документ может быть только биометрическим. Если оформить в качестве дополнительного пятилетний загранпаспорт, то первый аннулируют.

Сама процедура почти ничем не отличается от обычной. Единственный нюанс кроется в вопросе, который будет написан под полем с реквизитами старого паспорта. Вам нужно заявить об отказе принести действующий паспорт для аннулирования.

Источник фото: Legion-Media

Зачем нужен дополнительный паспорт

Второй «загран» может подстраховать в случае, если срок действия первого уже истекает. В некоторых странах требуют, чтобы на момент въезда паспорт оставался действительным как минимум полгода. Например, такое условие есть в Египте. Пограничники могут закрыть глаза, если до окончания срока действия паспорта остается хотя бы три месяца, однако на это все же лучше не рассчитывать.

Источник фото: Legion-Media

Также второй документ понадобится, если первый забрали для оформления визы, а вам предстоит срочная поездка в другую страну.

Он пригодится и для посещения двух конфликтующих стран, например, Пакистана и Индии. Индийские пограничники могут не пропустить в страну, если увидят в паспорте отметку о прохождении границы с Пакистаном, и наоборот.

Если в старом заграничном паспорте не осталось свободных страниц, это не значит, что он больше не пригодится. Иногда в документе сохраняются действующие визы, тогда в поездке вам могут понадобиться оба паспорта: в одном будет разрешение на въезд, в другом — новые штампы.

Наконец, второй документ может пригодиться тем, кто боится потерять первый в поездке. Если один из паспортов будет утрачен или поврежден, его можно аннулировать и далее пользоваться другим.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media