Можно ли иметь сразу два загранпаспорта, и зачем это нужно

В 2016 году загранпаспорта имели только 28 % россиян. Сегодня же ситуация изменилась. Многие могут позволить себе отправиться за границу и регулярно это делают. Притом некоторые имеют даже не один, а целых два заграничных документа.
Как оформить второй «загран»
Возможность получить второй загранпаспорт появилась еще в 2015 году. Оформить его можно в МФЦ или на сайте «Госуслуги».
Важно учесть, что второй документ может быть только биометрическим. Если оформить в качестве дополнительного пятилетний загранпаспорт, то первый аннулируют.
Сама процедура почти ничем не отличается от обычной. Единственный нюанс кроется в вопросе, который будет написан под полем с реквизитами старого паспорта. Вам нужно заявить об отказе принести действующий паспорт для аннулирования.
Зачем нужен дополнительный паспорт
Второй «загран» может подстраховать в случае, если срок действия первого уже истекает. В некоторых странах требуют, чтобы на момент въезда паспорт оставался действительным как минимум полгода. Например, такое условие есть в Египте. Пограничники могут закрыть глаза, если до окончания срока действия паспорта остается хотя бы три месяца, однако на это все же лучше не рассчитывать.
Также второй документ понадобится, если первый забрали для оформления визы, а вам предстоит срочная поездка в другую страну.
Он пригодится и для посещения двух конфликтующих стран, например, Пакистана и Индии. Индийские пограничники могут не пропустить в страну, если увидят в паспорте отметку о прохождении границы с Пакистаном, и наоборот.
Если в старом заграничном паспорте не осталось свободных страниц, это не значит, что он больше не пригодится. Иногда в документе сохраняются действующие визы, тогда в поездке вам могут понадобиться оба паспорта: в одном будет разрешение на въезд, в другом — новые штампы.
Наконец, второй документ может пригодиться тем, кто боится потерять первый в поездке. Если один из паспортов будет утрачен или поврежден, его можно аннулировать и далее пользоваться другим.
Источник фото: Legion-Media