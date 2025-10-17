Патент на воду и крах французской затеи: что произошло 17 октября в истории Петербурга

От Ломоносова до «Чайки»: пять исторических вех, которые изменили Петербург.

17 октября — дата, которая для истории Петербурга наполнена событиями, охватывающими науку, культуру и трагические военные годы.

От первого ученого сочинения Михаила Ломоносова до провальной премьеры Антона Чехова — этот день стал катализатором для множества перемен.

1738: Как Ломоносов из Марбурга бросил вызов науке?

17 октября 1738 года ознаменовано отправкой Михаилом Ломоносовым из Марбурга в Петербург его первого ученого сочинения.

Это был «Образчик знания» — труд «О превращении твердого тела в жидкое, в зависимости от движения предшествующей жидкости».

Эта работа, написанная будущим великим энциклопедистом, стала одним из первых серьезных шагов на его научном пути, заложившим основы для последующих открытий в российской науке.

1842: Как Николай I пытался очистить воду в Петербурге и что из этого вышло

Проблема водоочистки в Петербурге была актуальна уже в XIX веке. 17 октября 1842 года Император Николай I «дозволил составить» компанию для очищения воды в Санкт-Петербурге.

Инициатором выступил французский подданный Дронзар. Ему даже была выделена правительственная ссуда в 8 000 рублей серебром. Однако, несмотря на поддержку, компания просуществовала недолго — «уже через четыре года компания закрылась».

Интересно, что до середины XIX века в России было выдано всего три патента на устройства для водоочистки.

В двух из этих случаев (1827 и 1839 годы) патенты принадлежали французам, которые использовали местные фильтрующие материалы — «твердые пропускные песчаники-камни или мелкие камни из деревни Тайцы».

1856: Внук пушкинской музы, ставший отцом океанографии

17 октября 1856 года в Петербурге родился Юлий Михайлович Шокальский.

Его имя прочно вошло в историю науки, но его происхождение связано с лирической историей русской литературы: Шокальский был внуком Анны Петровны Керн, той самой женщины, которой Александр Пушкин посвятил свое бессмертное стихотворение «Я помню чудное мгновенье…».

Юлий Шокальский, выпускник Морской академии, стал выдающимся ученым-океанографом и энциклопедистом.

Он был президентом Географического общества, автором фундаментального труда «Океанография» и почетным академиком Академии Наук СССР.

1896: Почему Чеховский шедевр встретили дружным «шиканьем»?

В культурной жизни Петербурга 17 октября 1896 года ознаменовано событием, которое вошло в историю театра как один из самых громких провалов.

В Александринском театре состоялась премьера пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка». Постановщиком был Е. П. Карпов — режиссер, которого сам Чехов не жаловал.

Премьера обернулась катастрофой. Актриса Мария Читау вспоминала:

«Ни одна пьеса так мучительно плохо не исполнялась на сцене Александринского театра и никогда не случалось нам слышать не только шиканья, но именно такого дружного шиканья на попытки аплодисментов и криков «всех» или «автора». Исполнители погрузились во тьму провала».

Лишь спустя два месяца, 17 декабря 1896 года, Художественный театр реабилитировал «Чайку» своей блистательной премьерой.

1943: Как 17 октября 1943 года стало финалом воздушной блокады Ленинграда

Трагическая страница в истории города связана с 17 октября 1943 года. В этот день состоялся последний авианалет фашистской люфтваффе на Ленинград.

Первый налет был совершен 19 июля 1941 года. За эти годы немецкие самолеты разрушили множество военных и гражданских объектов, среди которых Бадаевские склады, дом Энгельгардта на Невском, 30 и Кировский (Мариинский) театр.

В Акте городской комиссии по установлению и расследованию фашистских злодеяний зафиксированы ужасающие цифры:

«Нарушая все международные установления, гитлеровцы обрушили на мирное население города – на женщин, детей и стариков – фугасные, осколочные и зажигательные бомбы, артиллерийские снаряды, которыми немецкие батареи били по жилым домам, улицам, площадям и скверам».

За годы блокады на Ленинград было сброшено «107158 фугасных и зажигательных бомб, свыше 150000 тяжелых артиллерийских снарядов».

Жертвы среди мирного населения составили «убито 16747 ленинградцев. Кроме того, было ранено 33782 мирных граждан…». Этот последний налет стал символом завершения одного из самых жестоких этапов в обороне города.