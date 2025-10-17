Бесплатно и без очередей: какие зоны отдыха пассажирам Пулково можно посещать свободно

Многие проходят мимо тихих мест в воздушной гавани, где нет очередей.

Приезжать в аэропорт заранее — хорошая практика. Это помогает избежать стресса и спокойно подготовиться к полету. Часто рекомендуют приезжать примерно за три часа до вылета.

Ночные рейсы и большие очереди

Ночью в воздушной гавани Северной столицы наблюдается большой поток пассажиров. Это вызывает длинные очереди на паспортный контроль и регистрацию, которые могут занять много времени.

Место для отдыха и работы в зале международных рейсов

Недавно в международном зале появился особый уголок под названием Legenda﻿. Это небольшая зона, оформленная в виде книжной гостиной.

Там можно бесплатно посидеть в тишине, почитать книгу или поработать с ноутбуком. Место устроено так, что создаёт атмосферу уюта и спокойствия, не требуя оплаты или посещения бизнес-зала.

Этот уголок особенно полезен тем, кто вынужден ждать много часов. Многие пассажиры пока еще не знают о его существовании и проходят мимо.

Книжная гостиная будет работать до середины января 2026 года, пишет booklounge.legenda-dom.ru.

Скандал с платной курилкой в Пулково

В начале июля 2025 года аэропорт Пулково оказался в центре общественного скандала из-за открытия платной курилки с тарифом 500 рублей за вход.

Руководство объяснило решение необходимостью компенсировать расходы на уборку, охрану и вентиляцию помещения.

Однако резонанс превзошёл все ожидания. Новость быстро распространилась в СМИ и соцсетях, вызвав волну негодования, пишет Фонтанка.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок назвал цену завышенной и потребовал обоснования тарифа.

Транспортный кризис и всплеск негодования

На фоне сбоев в расписании аэропорта и отмен многих рейсов пассажиры часами ждали в аэропорту, а необходимость платить за курилку вновь усиливала недовольство.

Пулково объяснило, что курилка рассчитана всего на 6 человек, а без платы возникала давка и перегрузка вентиляции. Но эти доводы не убедили общество.

Плата отменена, курилок стало больше

В итоге Пулково отменило плату за посещение курилки. Более того, аэропорт открыл вторую в зоне внутренних вылетов, но уже только для пользователей вейпов и систем нагревания табака, сообщает Росбалт.

В новых залах места ограничены, чтобы избежать перегрузки вентиляции и очередей.