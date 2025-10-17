«Два спасителя и одна черепаха»: петербургская история, где человечность победила жестокость

Печальная участь брошенного существа, оказавшегося в водах Фонтанки, превратилась в Петербурге в историю спасения, напоминающую о силе человеческого сострадания.

Все началось с фотографии в социальных сетях, которая тронула до глубины души и объединила незнакомых людей ради спасения маленькой жизни.

«Живое существо в беде» — реакция неравнодушных

История началась с обнаружения красноухой черепахи у Мало-Калинкина моста. Рептилия, отчаянно цеплявшаяся когтями за гранитную набережную, была замечена местными жителями.

Фотография, запечатлевшая это беззащитное существо, была опубликована в социальных сетях.

Увидев снимок, Анастасия, которой предстояло стать новой хозяйкой черепахи, не смогла остаться в стороне. Женщина отправилась на поиски вместе с сыном, вооружившись сачком.

Несмотря на темноту и волны, черепаха упорно держалась у стены.

Свет в конце тоннеля: Неожиданная помощь

Попытки Анастасии дотянуться до рептилии с помощью сачка, к которому она уже собиралась привязать поводок, были затруднительны. Однако, на помощь пришла другая прохожая, которая принесла с собой авоську и длинную веревку.

«Заглубив всю эту приблуду в воду под черепаху, зацепили ее и вытащили! Ура!» — делится впечатлениями Анастасия, описывая финальный, самый напряженный момент спасения.

Новая жизнь и благодарность

Спасенная рептилия была доставлена домой. Новые хозяева уже позаботились о корме и планируют показать черепаху специалисту. Имя героине вечера еще не выбрано.

«Оставим у себя. Нам сказали, что это девочка», — сообщила Анастасия.

История спасения вызвала шквал положительных комментариев в сети.

«Рада, что черепаха спасена и будет жить! Ребята, которые вытащили — спасибо вам, за то, что вы есть! За то, что мы вообще есть!» — писали горожане.

Другие предлагали имена, отмечая доброту спасителей:

«Назовите Антонина или Галина. Просто потому что это забавно. Спасибо девушке: на фоне всего ужасного в новостях приятно знать, что где-то рядом есть такие люди, которые не проходят мимо беды тех, кому помощи ждать практически не от кого».

Вопросы без ответов и отголоски прошлого

Многие выражали недоумение и возмущение по поводу того, как черепаха оказалась в воде:

«У меня три таких, живут с нами почти 5 лет. Не представляю, кем надо быть, чтобы вот так выкинуть свое животное умирать в холодной воде. Эта черепаха, и даже самая опасная змея, намного лучше тех двуногих, кто делает подобные вещи».

Возникли и исторические параллели:

«23 года назад мы тоже выловили красноухую черепаху из канала Грибоедова. Сейчас прочитала новость и удивилась: это новый вид жизни в речках (шутка) или кто-то намеренно выбрасывает черепах?»

Появились и предположения о причинах такого поведения:

«Берут возможно на лето забаву и бросают».

Один из комментаторов поделился воспоминанием о черепахе, отложившей яйца на берегу реки Луги в 1974 году, что намекает на то, что проблема брошенных экзотических животных не нова.

Эта история, с одной стороны, является светлым примером человеческой отзывчивости, а с другой — поднимает острый вопрос о безответственности некоторых владельцев животных.