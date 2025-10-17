«Сказочный» облик и «прокаженные» гости: парадоксы впечатлений от петербургского «Спаса на Крови»

Храм Воскресения Христова, более известный как «Спас на Крови», — это не просто православный храм-памятник, возведенный на месте смертельного ранения императора Александра II.

Это архитектурный шедевр, одна из жемчужин Петербурга, отличающаяся от строгой классической застройки города благодаря своему «русскому стилю», вдохновленному традициями православного зодчества Московской Руси.

Однако, за внешней красотой и богатой историей скрываются и менее приятные аспекты, особенно для семей с детьми.

Архитектурное чудо и «прокаженное» отношение

«На фоне окружающей петербургской архитектуры в этом месте собор выделяется своей какой-то сказочностью, он издалека притягивает взгляд», — отмечают посетители.

Храм, построенный в «русском стиле», напоминает московский собор Покрова на Рву и является своеобразным «архитектурным ремейком» храма Василия Блаженного.

Его девять куполов возвышаются на 81 метр, а вместимость составляет до 1600 человек. Строительство, длившееся 24 года, завершилось освящением в 1907 году.

Несмотря на свой статус музея-памятника и действующего православного храма, где ежедневно проходят богослужения и экскурсии, «Спас на Крови» порой демонстрирует не самую гостеприимную сторону.

Туристы, восхищаясь мозаикой и убранством, сталкиваются с неприятными ситуациями.

«Мы были с тремя детьми, один годовалый на коляске. Грубости и неприязненное отношение началось с кассы, когда уточнили льготы для многодетных», — пишут посетители в отзывах.

«В храме малыш вскрикнул, какая-то дама-экскурсовод с раздражением сказала: „О, Господи!“ и отвела группу от нас, как от прокаженных».

Другая посетительница, подойдя с более мягкими словами, тем не менее, выразила ту же мысль:

«Малыш, что случилось? Почему ты заплакал? Может, вы возьмете его на руки? Лишь бы он не плакал тут…»

«Храм для святых и бездетных»?

Такое отношение заставило некоторых посетителей покинуть храм, не успев полностью его осмотреть.

«На этом наше присутствие закончилось, мы ушли сразу же. Жаль. Храм для святых и бездетных», — подводят печальный итог туристы.

Музей или действующий храм: дилемма посетителей

Сам факт того, что «Спас на Крови» имеет двойной статус — музея и православного храма, — вызывает вопросы у некоторых посетителей.

«Вообще, очень странно, когда церковь вдруг становится музеем. Из каких соображений это сделано? Чтобы здание приносило доход от туризма?» — размышляют они.

«Но мне кажется, функционирующий храм Спас-на-крови мог бы принести не меньше прибыли за совершение в центре города различных христианских обрядов, таких, как вечерние, крещение… Мне не захотелось прийти в это место еще раз», — делится своим мнением один из посетителей.

«Когда я вошла в храм, то сразу же попала в толпу народа, как в час пик в метро — очень сложно куда-то подойти и что-то рассмотреть, тем более, что по размеру помещение не очень большое», — описывает свои впечатления другой.

«Спас на Крови» остается ярким и притягательным памятником архитектуры, но, как показывают отзывы, его «сказочность» и «праздничность» могут омрачаться непростым опытом взаимодействия с персоналом.